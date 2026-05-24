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民進黨南市黨部改選兩強對決 郭國文、林志展一早已投票

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
民進黨今舉行地方黨部主委與全國黨代表改選投票，投入主委選舉的台南市副議長林志展一早在善化完成投票。記者謝進盛／翻攝
民進黨今舉行地方黨部主委與全國黨代表改選投票，投入主委選舉的台南市副議長林志展一早在善化完成投票。記者謝進盛／翻攝

民進黨今天進行地方黨部主委與全國黨代表改選投票，在台南市，副議長林志展挑戰現任主委立委郭國文，外界視為賴系「內戰」受關注。據知，兩人上午不到上午9時就已完成投票。

民進黨這次有17個縣市主委是同額競選，而台南市外界視為賴清德總統投入政治的本命區，林志展與郭國文都是出身賴系，兩人此次對決日來更受矚目。選情廝殺迄今，外界評估約五五波，後續如何整合更受關注。

戶籍在善化的林志展，今早上午8時多已前往善化文康育樂中心投票，郭國文9時不到也在永康區東橋里活動中心投開票所，選務人員說，今台南天氣相當好，應該有助整體投票率上升。

政界人士指出，民進黨每2年改選全國黨代表及地方黨部主委，這次地方黨職改選後將備戰年底2026年地方大選，而全國黨代表選舉攸關7月全國黨代表大會，會中將選出黨內最高決心核心中常委、中執委與中評委，都牽動下屆立委布局，有志者早已鴨子划水部署。

尋求連任的立委郭國文在永康東橋里活動中心投票。記者謝進盛／翻攝
尋求連任的立委郭國文在永康東橋里活動中心投票。記者謝進盛／翻攝

郭國文 林志展 投票 民進黨 台南市選舉

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