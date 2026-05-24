快訊

景氣不確定性高 羅智先：全世界只有一個人知道明天會發生什麼事

網瘋傳「奶粉加冰水、冰塊」消暑神招 內行急勸1步驟不能省

九合一風雲／綠新竹縣等一個人 鄭朝方守竹北或豪賭？

聽新聞
0:00 / 0:00

立院預算中心：搶救少子化過度仰賴現金補助 成效欠佳

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院預算中心報告點名，少子女化對策過度仰賴現金補助，育兒津貼、托育補助占比高達8至9成。示意圖／聯合報資料照片
立法院預算中心報告點名，少子女化對策過度仰賴現金補助，育兒津貼、托育補助占比高達8至9成。示意圖／聯合報資料照片

賴清德總統520就職2周年，拋出0至18歲月領5千元的成長津貼，引發熱議。不過立法院預算中心報告點名，少子女化對策過度仰賴現金補助，育兒津貼托育補助占比高達8至9成，且2018年實施後我國總生育率不升反降，認為計畫仰賴一次性或特定期間補助，補助支出易增難減，成效欠佳。

為因應近年少子女化人口結構現象，行政院2018年起推動「我國少子女化對策計畫」，衛福部提出0歲至2歲育兒津貼、擴大公共化托育量、建置準公共托育機制，同時優化兒童醫療照顧措施、防制兒少虐待及特殊需求之兒少支持服務等。

預算中心報告點名，少子女對策2.0過度仰賴現金補助，今年編列335億元，較2025年度減少24億，減幅6.77%，其中將補助地方政府經費改列「一般性補助款」，恐不利立法院審議及後續經費管控。

另外，從歷年經費配置來看，生育教養協助類，如育兒津貼、托育補助占比始終高達8至9成。然而生養健康照護類，如兒童醫療、兒少虐待防制預算執行率卻有減少趨勢，從2018至2021年的9成以上，下滑至2022年度74.5%、2023年度75.7%及2024年度77.2%，連續3年未達8成。

預算中心報告說，今年度雖新增每胎10萬元的生育補助，但多數措施僅是精進既有局部內容，且2018年推動計畫以來，我國育齡婦女總生育率不升反降，從2017年1.125降至2024年0.885，與2030年度回升至1.4的政策目標有落差。

預算中心報告指出，政府近年雖提出新婚育有未成年子女者優先承租社宅、優先享有住宅補貼、鼓勵婚育與家庭教育等措施，但計畫推動仍以金錢補助為主，仰賴一次性或特定期間補助，補助支出易增難減，成效欠佳。

報告建議，從中研院人口政策建議書來看，少子女化關鍵在於晚婚、不婚及遲育。政府應優先推動減輕女性生命歷程負擔，如家務平等分工、職場彈性友善機制及適足照顧假，使其不再獨自面對養育重擔。

托育 育兒津貼 衛福部 賴清德 少子化

延伸閱讀

5千元有助發展專業！他喊「應發給大學生」：就不用半工半讀了

每月5千元成長津貼最快下周公布 張惇涵：涉及修法盼立院支持

政府學在野黨撒幣？ 政院：經過長遠規劃

0至18歲月領5000！阿嬤獨養兩孫崩潰：能跟兒媳討1萬嗎

相關新聞

民進黨南市黨部改選兩強對決 郭國文、林志展一早已投票

民進黨今天進行地方黨部主委與全國黨代表改選投票，在台南市，副議長林志展挑戰現任主委立委郭國文，外界視為賴系「內戰」受關注。據知，兩人上午不到上午9時就已完成投票。

立院預算中心：搶救少子化過度仰賴現金補助 成效欠佳

賴清德總統520就職2周年，拋出0至18歲月領5千元的成長津貼，引發熱議。不過立法院預算中心報告點名，少子女化對策過度仰賴現金補助，育兒津貼、托育補助占比高達8至9成，且2018年實施後我國總生育率不升反降，認為計畫仰賴一次性或特定期間補助，補助支出易增難減，成效欠佳。

九合一風雲／綠新竹縣等一個人 鄭朝方守竹北或豪賭？

新竹縣長選戰成為民進黨全台最後尚未定案的拼圖，關鍵始終圍繞竹北市長鄭朝方。續拚竹北，幾乎是最能穩健累積政治能量的一條路；挑戰縣長，則是試圖改寫新竹縣藍營長年優勢版圖的高風險豪賭。這不只是鄭朝方個人的政治選擇，更牽動民進黨在新竹縣的整體布局。藍白整合與否、第三勢力是否參戰、選票能否有效集中，都讓這場「等一個人」的選戰充滿懸念。

卓揆談軍公教加薪有望高於4% 透露很快時間內決定

軍公教加薪傳出好消息，行政院長卓榮泰昨（23）日接受電視媒體訪問時，針對軍公教調薪狀況，他指出，調薪是必然的。至於調薪幅度是否能打破以往3%到4%慣例，他首度鬆口表示，「一定是在這樣基礎上思考。」

卓揆談儲蓄帳戶 成長津貼存TISA須修法

賴清德總統日前宣布將推出0至18歲成長津貼，預計最快明年上路。

卓揆：0-18歲成長專戶 若強制存一半 將有保底機制

賴清德總統日前宣布將推出0至18歲成長津貼，閣揆卓榮泰表示，7至18歲每月的2500元，假如採強制存入台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），可能必須修法；若由較專業的機制協助處理投資，政府也應同步設計保底制度，確保人民基本利益安全、「絕對包贏」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。