立院預算中心：搶救少子化過度仰賴現金補助 成效欠佳

賴清德總統520就職2周年，拋出0至18歲月領5千元的成長津貼，引發熱議。不過立法院預算中心報告點名，少子女化對策過度仰賴現金補助，育兒津貼、托育補助占比高達8至9成，且2018年實施後我國總生育率不升反降，認為計畫仰賴一次性或特定期間補助，補助支出易增難減，成效欠佳。

為因應近年少子女化人口結構現象，行政院2018年起推動「我國少子女化對策計畫」，衛福部提出0歲至2歲育兒津貼、擴大公共化托育量、建置準公共托育機制，同時優化兒童醫療照顧措施、防制兒少虐待及特殊需求之兒少支持服務等。

預算中心報告點名，少子女對策2.0過度仰賴現金補助，今年編列335億元，較2025年度減少24億，減幅6.77%，其中將補助地方政府經費改列「一般性補助款」，恐不利立法院審議及後續經費管控。

另外，從歷年經費配置來看，生育教養協助類，如育兒津貼、托育補助占比始終高達8至9成。然而生養健康照護類，如兒童醫療、兒少虐待防制預算執行率卻有減少趨勢，從2018至2021年的9成以上，下滑至2022年度74.5%、2023年度75.7%及2024年度77.2%，連續3年未達8成。

預算中心報告說，今年度雖新增每胎10萬元的生育補助，但多數措施僅是精進既有局部內容，且2018年推動計畫以來，我國育齡婦女總生育率不升反降，從2017年1.125降至2024年0.885，與2030年度回升至1.4的政策目標有落差。

預算中心報告指出，政府近年雖提出新婚育有未成年子女者優先承租社宅、優先享有住宅補貼、鼓勵婚育與家庭教育等措施，但計畫推動仍以金錢補助為主，仰賴一次性或特定期間補助，補助支出易增難減，成效欠佳。

報告建議，從中研院人口政策建議書來看，少子女化關鍵在於晚婚、不婚及遲育。政府應優先推動減輕女性生命歷程負擔，如家務平等分工、職場彈性友善機制及適足照顧假，使其不再獨自面對養育重擔。