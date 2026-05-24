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卓揆：0-18歲成長專戶 若強制存一半 將有保底機制

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統日前宣布將推出0至18歲成長津貼，閣揆卓榮泰表示，7至18歲每月的2500元，假如採強制存入帳戶，可能必須修法；若由較專業的機制協助處理投資，政府也應同步設計保底制度，確保人民基本利益安全、「絕對包贏」。圖／本報資料照片
賴清德總統日前宣布將推出0至18歲成長津貼，閣揆卓榮泰表示，7至18歲每月的2500元，假如採強制存入帳戶，可能必須修法；若由較專業的機制協助處理投資，政府也應同步設計保底制度，確保人民基本利益安全、「絕對包贏」。圖／本報資料照片

賴清德總統日前宣布將推出0至18歲成長津貼，閣揆卓榮泰表示，7至18歲每月的2500元，假如採強制存入台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），可能必須修法；若由較專業的機制協助處理投資，政府也應同步設計保底制度，確保人民基本利益安全、「絕對包贏」。

賴總統日前在520記者會時宣示將提供0歲到18歲的成長津貼，每人每月5000元，預算規模一年約2000億元。預計最快明年上路。

卓榮泰周六接受電視專訪，他指出，政府已經推出高中職免學雜費、私立大學學雜費減免，近期則將推動成長津貼，協助青少年成年時有第一桶金可以因應成家就學或創業。同時也會推動育兒家庭報稅優惠、彈性育兒假，也會人性化全面調整婚假、產假、陪產假、產檢假等，藉以符合實際需求。

外界關注6歲至18歲每月新台幣5000元成長津貼制度細節，卓榮泰表示，0至6歲階段每月發放的5000元津貼，將交由家庭自主運用，政府雖歡迎家長為孩童存入TISA帳戶，但不會採取強制手段；至於7至18歲的學齡階段，則傾向規劃「一半一半」，也就是2500元可自由運用，另外2500元存起來，讓孩子在18歲時擁有人生的第一桶金。

卓榮泰指出，每月2500元、一年累計3萬元，12年下來共計會有36萬元的基本儲蓄，再加上利息後，相關資金就可用於學貸、創業，或成家、租屋等費用。

至於是否強制2500元存入TISA帳戶，以及強制投資後需承受虧損風險。卓榮泰表示，假如政策決定強制提撥，相關法律可能必須修改，且會設定一個保底制度，確保民眾「絕對包贏」。

賴清德 卓揆 卓榮泰

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