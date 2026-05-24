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卓揆談儲蓄帳戶 成長津貼存TISA須修法

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

賴清德總統日前宣布將推出0至18歲成長津貼，預計最快明年上路。

行政院長卓榮泰昨（23）日指出，7至18歲每月的2,500元，若採強制存入台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），可能必須修法。

若由較專業的機制協助處理投資，政府也應同步設計保底制度，確保人民基本利益安全、「絕對包贏」。

卓榮泰坦言，過去十年政府人口對策累計投入近6,000億元，但出生數仍下滑，去年新生兒僅10萬7,000多人，已提前抵達國發會原推估的2040年水準，顯示單純投入經費或比較預算多寡並非解方，公共政策不能僅著重於局部，而是必須具備全套的戰略思考與完整配套措施，才能真正發揮政策效益。

政策規劃上，卓榮泰表示，0至6歲階段每月發放的5,000元津貼，將交由家庭自主運用，政府雖歡迎家長為孩童存入TISA，但並不會採取強制手段；至於7至18歲學齡階段，則傾向規劃「一半一半」，即2,500元可自由運用，另外2,500元存起來，讓孩子在18歲時擁有人生第一桶金。

卓榮泰指出，每月2,500元、一年累計3萬元，12年下來會有36萬元基本儲蓄，再加上利息，相關資金就可用於學貸、創業，或成家、租屋等費用。

至於是否強制2,500元存入TISA帳戶，以及強制投資後需承受虧損風險。

卓榮泰表示，依目前TISA上路後趨勢觀察，進到TISA的情勢應該較為有利；若最後政策決定強制提撥，相關法律可能必須修改，且會設定一個保底制度，確保人民「絕對包贏」，保障基本利益的安全。

TISA 卓榮泰 國發會 賴清德

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