軍公教調薪逾4%？卓揆：這基礎上思考

行政院長卓榮泰在五二○記者會上宣示明年最低工資應該會突破新台幣三萬元，同時也會思考和研擬軍公教調薪。對於軍公教調薪幅度能否高於過去的百分之三或百分之四？卓榮泰昨日進一步表示，「一定是在這樣的基礎上思考。」

卓榮泰昨晚接受台視新聞「台灣名人堂專訪」時表示，軍公教在過去這幾年調薪了四次，總計大概百分之十四左右。他指出，今年的全年ＣＰＩ估計平均在百分之二以下，近兩三年的ＣＰＩ相加則在百分之五點一六左右，對於外界喊出軍公教調薪百分之十的目標，顯然還有距離。

對於主持人追問：「會不會比過去的百分之三或百分之四再高一點點？」他表示，由於國家的經濟體質比過去都好，因此「一定是在這樣的基礎上思考。」

不過卓榮泰仍強調，政府還是要量力而為，因為政府還有很多花費，例如國家安全、發展經濟、扶助中小微企業及四年一千億元補助縣市管河川改善工程等，但是無論如何，對於勞工、軍公教的生活安定，政府一定會做很深入的考量。