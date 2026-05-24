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政治獻金案 柯文哲：監察院跟北檢狼狽為奸

聯合報／ 記者蔡晉宇王小萌張曼蘋楊正海翁至成／台北報導
民眾黨前主席柯文哲（中）昨就涉違反政治獻金法，遭監察院重罰一事表示，這是監察院跟地檢署狼狽為奸。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲（中）昨就涉違反政治獻金法，遭監察院重罰一事表示，這是監察院跟地檢署狼狽為奸。記者黃義書／攝影

監察院就民眾黨前主席柯文哲二○二四年參選總統期間違反政治獻金法部分裁罰，歷經一年多訴願過程，全案底定，撤銷加重裁罰一二○萬元部分，總計裁罰二五四萬元，沒入五五七九萬餘元。柯文哲昨天回應指，監察院跟台北地檢署狼狽為奸，成為民進黨的政治打手，對國家的後遺症實在是太大了。

監察院去年三月指出，柯文哲競選總統期間的政治獻金收支狀況有故意申報不實、故意違反法定支出項目、未盡查證義務與未依限期返還或繳庫，以及收受政治獻金超過十五日才存入專戶等四項違法情形，合計共裁罰三七四萬元，沒入五五七九萬餘元。柯文哲不服監院裁罰，隨即提出訴願。

最終訴願結果日前出爐，監院指出，原處分無違法或不當，應予維持。柯文哲政治獻金案底定，僅有加重裁罰部分被撤銷，其餘裁罰維持不變，合計被沒入五五七九萬餘元，另重罰二五四萬元。

民眾黨發言人張彤表示，監察院配合北檢、北院偏頗起訴內容與判決，罔顧經驗法則與事實，竟將柯文哲相關競選小物、演唱會與授權收入，全面扭曲認定為政治獻金，連肖像授權契約，也硬拗成違法。

張彤表示，在全案尚未判決定讞前，監察院還要再開罰、沒入「不法所得」，請問監察院，過去民進黨前總統蔡英文的「小英商號」、賴清德總統的「賴桑小舖」販售競選小物，亦是以開發票報稅之商業行為，與領用收據的政治獻金形式截然不同，為何柯文哲不行？

柯昨天與妻子陳佩琪在萬華青年公園參加活動時受訪表示，司法是國家最後一道防線，應當被人民信任，不可以變成政治工具；而在他的案子裡，台北地檢署勾結鏡新聞淪為政治打手；對他來講，監察院就是跟地檢署狼狽為奸。

狼狽為奸？監院不認同

對此，監院呼籲各界給予司法審查獨立空間，對於依法執行職務指稱為狼狽為奸，監院無法認同。

立法院預算中心報告顯示，政治獻金查核案件審議結果，整體被裁罰比率不足五成，其中，被查核政黨及政治團體不裁罰比率達百分之五十點九。

預算中心指出，由於政治獻金查核恐受人力、法規限制，影響查核結果，監察院雖已與內政部研議將部分查核限制納入政治獻金法修正草案，但迄今仍未完成法制作業。

柯文哲 監察院 北檢

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