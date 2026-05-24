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觀察站／鄭麗文訪美「共同語言」？ 小心隱形風險

聯合報／ 本報記者張文馨

美國總統川普在川習會後對台獨做出明確表態，五角大廈也證實暫緩軍售，不僅衝擊兩岸局勢，更讓台灣內政出現氣勢消長。國民黨認為，其一貫主張與川普現階段主張相呼應，讓黨主席鄭麗文訪美時有更多「共同語言」，實際上背後存在一些隱形風險，無論藍綠對此都不可小覷。

華府外交圈流傳一句話：「對川普的話要嚴肅看待，但不用逐句考究」。川普對國際政治的偏好，衡量標準並非傳統價值，而是自身利益。以兩岸關係來說，川普看待這局，看的是對手、是中國大陸國家主席習近平，他認為，這位老友可能可以幫助美國處理伊朗問題，可以透過採購美國產品來強化美國經濟的表現，助力共和黨期中選舉，同時美中競爭仍然會持續。

到目前為止，川普說要與賴總統討論軍售議題，具體時間和內容未定，對台灣來說是福禍相倚。因此，民進黨政府到目前為止的態度低調，不若過去川蔡通話、美國議長裴洛西訪台，或者蔡麥會（蔡英文總統二○二三年在美國加州會晤時任美國聯邦眾議院議長麥卡錫）時歡欣鼓舞。

同樣是會晤過習近平，川普的利益與國民黨的主張能否一致，不能畫上等號。北京想透過與台灣在野黨的往來，管理台獨風險，更欲透過與華府的往來，管理全球地緣政治風險。若把習近平和川普的盤算都框在兩岸局勢，精算可以獲得多少政治利益，容易出現戰略誤差。

雖然美方再三保證「對台政策不變」，但最大變數就是美國總統本人。

這點不僅執政黨要小心應對，在野黨更要謹記在心。

五角大廈 習近平 華府

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