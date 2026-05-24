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倡導和平 藍委：與中美降低衝突訊號一致

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋／台北報導

國民黨主席鄭麗文訪美主軸擬推「台海和平常態化」。國民黨立委牛煦庭表示，此與中美降低衝突的訊號、台灣社會對和平的期待一致，綠營操作成「賣台」將是逆勢而為；民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，和平不是用嘴巴喊，關鍵在「維持現狀」。

牛煦庭說，台海和平常態化應植基於各方對於國際情勢的清楚了解與善意的堆疊，美中台以及東亞國家彼此之間，透過經常互動對話，增進了解、降低誤判，才有常態和平的機會。

牛煦庭表示，川習會給國際社會釋放的訊號即是中美雙方期盼降低衝突、促進了解，才會有進一步合作的機會，訊號與鄭麗文倡議的大方向、台灣社會對於和平的期待一致；照民進黨只有抗中的片面邏輯，美方暫緩第二波發價書不也是親中賣台行為，綠營能忍嗎？

莊瑞雄表示，國際社會在川習會後清楚看到，台海和平關鍵在於維持現狀，避免任何一方片面改變現況，而非把責任推到台灣身上；台灣從來不是麻煩製造者，真正不斷用軍機、軍艦、灰色地帶威脅改變現狀的，是中共。

莊瑞雄說，若真有人要去美國談台海和平，應誠實告訴國際社會，台灣人民期待的是「有尊嚴、有安全感的和平」；民進黨立場是，台灣不願成為美中交易的籌碼，也不能成為中國擴張野心下的犧牲品。

牛煦庭 鄭麗文 台海

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