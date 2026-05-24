柯文哲政治獻金裁罰案 監院：調查裁處皆依法行政

民眾黨創黨主席柯文哲涉政治獻金案確定共裁罰新台幣254萬元，沒入5579萬餘元，他下午受訪指監察院與地檢署狼狽為奸。監察院晚間表示，各項調查與裁處均秉持客觀公正、嚴守法紀，絕無法認同狼狽為奸說法。

柯文哲2024年參選總統期間涉違反政治獻金法，遭監察院裁罰，經訴願程序，監察院日前裁定駁回柯文哲再提起的訴願，政治獻金案確定共裁罰254萬元，沒入5579萬餘元。

監察院晚間透過新聞稿表示，此案已經訴願審議委員會審理，認定原處分認事用法並無違誤，已依法決議駁回，全案進行行政訴訟中；各項調查與裁處均秉持客觀公正、嚴守法紀，監察院將於後續訴訟中妥為答辯，基於尊重司法獨立原則，也盼各界給予司法審查獨立空間。

監察院指出，根據內政部函示及事證，認定柯文哲有以售票演唱會募款、販售募款小物等政治獻金匿不申報，及虛列支出等故意為不實申報的行為，且有違反法定項目的支出，經依政治獻金法審慎裁處，並經法定比例的外聘專家學者所組成訴願委員會審議後，決定駁回訴願。

監察院強調，絕無法認同國家機關依法執行職務卻被指稱狼狽為奸，監察院在此嚴正駁斥。