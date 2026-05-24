訪美敲定 鄭麗文聚焦台海和平常態化

國民黨主席鄭麗文將於下月訪問美國，此行擬聚焦「台海和平常態化」，期盼為兩岸和平找到永續的解方，同時也希望為台灣發聲，不願看到台灣安全成美中交易籌碼。鄭麗文昨到台南市關廟山西宮參加基層幹部座談會時說，台灣有錢不能亂花，應該投資和平，而非投資戰爭，要投資下一代，不是讓下一代去當兵打仗。

鄭麗文說，鄭習會後川習會登場，大家感覺到世界的變化，美國總統川普說，美國人不願意派兵穿越九千五百哩為台獨作戰，凸顯沒人願見兩岸開戰，和平才是全世界的願望與目標；川普帶蘋果、輝達、特斯拉等數十位企業高管訪問北京，展現對大陸市場的重視，當各國元首爭相會晤習近平，為何台灣不能與對岸交流？

國民黨智庫執行長張顯耀表示，台海和平為各方共識，應透過兩岸對話降溫，拉國際反中思維已過時。知情人士則說，民進黨對川習會出現很多誤判，而川習會最後的結果傾向避免台海爆發戰爭，與鄭麗文的想法一致，讓鄭麗文受到鼓舞，加大其兩岸和平論述的信心。

據了解，國民黨駐美代表秦日新、台北論壇基金會董事長蘇宏達與國際部正安排鄭麗文訪美行程，屆時將由國際部主任董佳瑜、海外部主任吳亮儀及發言人江怡臻陪同出訪；擬「西進再由東岸折返西岸回」，第一站舊金山，再前往波士頓、紐約和華府，並在返台前訪問洛杉磯，訪美重頭戲華府規畫在八日至十二日登場。

此外，鄭麗文在五二○當天邀請台灣專家學者聚會，會中討論即將到來的訪美行。

知情人士指出，鄭麗文訪美的主軸聚焦在兩岸和平，包括兩岸如何找到和平的道路，以及美國可以在中間扮演什麼樣的角色等；目標是長期維持台海和平，減少受到台灣國內政黨輪替等因素的影響，要讓台海和平常態化；鄭麗文盼藉訪美與學界和政界討論，為兩岸和平開路，讓台灣跳出裝備競賽的困局。

這名人士也說，國民黨只是在野黨，且台灣必須在大國之間求生存，鄭麗文現在無意提出大倡議，期待先從增加兩岸互信和降低緊張做起；此外，美國總統川普稱將以對台軍售作為與北京談判的籌碼，恐開出先例，鄭麗文此行也將呼籲，不願台灣安全被拿來交易。

鄭麗文近日接見美國智庫訪團時提到，盼以文明對話取代軍事對峙，籲各方跳脫冷戰思維，將第一島鏈從潛在的衝突前沿轉為造福人類的和平繁榮地帶；美國在維護台海穩定上扮演關鍵角色，期待各方都能致力於建立互信、降低誤判，推動區域和平。

張顯耀表示，維持台海和平穩定是主軸與國際各方最大公約數，這符合川普的思維，因美方已無法開闢第三戰場及應付更多地緣政治衝突；一旦台海失控且川普另有戰略考量，台灣將陷於不利。

張顯耀表示，民調顯示有超過七成民眾贊同鄭麗文、國民黨提出的和平穩定架構；過去操作反中、仇中，已讓民間厭煩，大眾也疑慮恐導致兩岸開戰，民進黨過往推動「台海問題國際化」，欲拉攏國際社會對抗中共，既不符國際政治現實與美國國家利益，國際社會也無意捲入，此思維早已過時，更無助提高台灣的國際地位。