卓揆談軍公教加薪有望高於4% 透露很快時間內決定

軍公教加薪傳出好消息，行政院長卓榮泰昨（23）日接受電視媒體訪問時，針對軍公教調薪狀況，他指出，調薪是必然的。至於調薪幅度是否能打破以往3%到4%慣例，他首度鬆口表示，「一定是在這樣基礎上思考。」

卓榮泰日前在行政院520記者會時表示，明年最低工資應會突破3萬，但未說明軍公教調薪幅度，日前全國教師工會總聯合會（全教總）倡議應全面調薪10%。對此，卓榮泰表示，近兩、三年消費者物價指數（CPI）年增率累計約5.16%左右，如果要一次調10%，會難以想像對整體經濟結構的衝擊。

卓榮泰指出，十年前最低工資為20,008元，現已提升到29,500元；評估賴清德總統上任來增加約2,030元。2016年開始軍公教薪資調整過四次、累計約14%。他理解勞工、軍公教，各行各業過去一年的付出都相當辛苦，所以一定會往加薪方向思考評估，並透露政府「可能會在很快時間內做決定」。

至於軍公教調薪幅度，是否能高於過去3%至4%的慣例，卓榮泰回應，國家經濟體質比過去都好，一定是在這樣基礎上做思考，所以可以期待。但他強調，政府仍須量力而為，近期還有保衛國家安全、中小微企業振興、四年1,000億元地方河川治理，及關稅談判後續、水災與堰塞湖善後等多項特別預算需求。此外，日前美國總統川普曾表態要與台灣對話，卓榮泰回應，台美溝通管道各層級都非常暢通，會請總統府秘書長潘孟安「趕快守著電話、日夜守著電話」，希望美國堅守1982年的對台六項保證。