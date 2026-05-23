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監院：柯文哲政治獻金裁罰案 監院恪遵依法行政

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲在2024年參選總統期間，涉違反政治獻金法，近日全案底定，柯政治獻金案最終僅有加重裁罰120萬元被撤銷，總計裁罰254萬元，沒入5579萬餘元。監院發出聲明表示，將於後續訴訟中妥為答辯，基於尊重司法獨立原則，呼籲各界給予司法審查獨立空間。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲在2024年參選總統期間，涉違反政治獻金法，近日全案底定，柯政治獻金案最終僅有加重裁罰120萬元被撤銷，總計裁罰254萬元，沒入5579萬餘元。監院發出聲明表示，將於後續訴訟中妥為答辯，基於尊重司法獨立原則，呼籲各界給予司法審查獨立空間。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲在2024年參選總統期間，涉違反政治獻金法，近日全案底定，柯政治獻金案最終僅有加重裁罰120萬元被撤銷，總計裁罰254萬元，沒入5579萬餘元。監院發出聲明表示，將於後續訴訟中妥為答辯，基於尊重司法獨立原則，呼籲各界給予司法審查獨立空間。

監察院指出，該案經訴願審議委員會審理，認定原處分認事用法並無違誤，已依法決議駁回，全案進行行政訴訟中；監察院各項調查與裁處均秉持客觀公正、嚴守法紀。

監察院表示，監院根據內政部函示及事證，認定柯文哲有以售票演唱會募款、販售募款小物等政治獻金匿不申報，及虛列支出等故意為不實申報之行為，復有違反法定項目之支出，經依政治獻金法審慎裁處，並經法定比例之外聘專家學者所組成之訴願委員會審議後，決定駁回訴願。對於國家機關依法執行職務，指稱為狼狽為奸，監察院絕無法認同，在此嚴正駁斥。

柯文哲 政治獻金 監院

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