鄭麗文訪美聚焦台海和平常態化 張顯耀：合各方利益 拉國際抗中已過時

國民黨主席鄭麗文預計6月啟程訪美，據悉本次主軸聚焦兩岸和平穩定，令「台海和平常態化」，為兩岸和平找到永續解方。國民黨智庫「國家政策研究基金會」執行長張顯耀表示，維持台海和平穩定是符合美中等各方利益的最大公約數，兩岸應透過正常交流與對話降溫局勢。過往操作仇中或推動「台海問題國際化」，欲拉攏國際對抗中共的思維已不符國際現實與美方利益，實屬過時。

張顯耀說，兩岸和平穩定是主軸，目前國際局勢維持台海的和平穩定，對各方都有利也是最大公約數。維持台海和平符合美國總統川普想法，美國無法再開闢第三戰場，也無法再應付更多地緣政治衝突。如果台海失去和平穩定導致情勢失控，川普於國際戰略平衡有更多考量時，台灣將處於不利的戰略狀態。

張顯耀說，民調顯示，鄭麗文、國民黨提出兩岸和平穩定的架構方向，超過7成的民眾贊同。我國政府各方面談話也提到要維持台海和平穩定。這是共識。

張顯耀表示，若維持台海和平穩定是主軸，國際以及台海的關聯方如中華民國、日本、美國、中國大陸甚至東協國家等，都認為這是共同利益之所在，要維持台海和平穩定，則兩岸必須要有正常交流，有直接對話管道，才能鞏固和平穩定。

張顯耀表示，有人操作反中、抗中、仇中等已經一段時間了，民間普遍厭煩、覺得了無新意，不免疑慮仇中後的最終結果是否為兩岸開戰，緊張情勢升高到全面對抗、衝突。各項民調、證據顯示，大家都不期待如此，因此是否應改弦更張？至於接下來是否有來自國際、美方的壓力，目前來看應該做好準備。

張顯耀表示，過去25年來，兩岸經過緊張對立，也有緩和、溝通和交流對話，交流、溝通跟對話沒有傷害中華民國的國家利益，沒有任何賣台的動作，更賣不了台。但是，維持兩岸正常化的交流跟對話確有需要跟急迫。據他所知，民進黨內也有聲音表示不反對交流、對話。交流不可能立刻解決所有兩岸問題，卻可降溫雙方緊張趨勢，兩岸沒有損失。國際社會特別是美方，也會樂觀其成。

張顯耀表示，民進黨過去推「台海問題國際化」，讓台海問題不限於兩岸問題，國際社會介入支持台灣，而有更多籌碼對抗大陸，甚至進一步把國際社會拉進兩岸局勢裡。但國際社會並無意願捲入，升高兩岸緊張情勢。美中維持戰略穩定大架構的話，欲將美國、國際社會拉進兩岸衝突以對抗中共，如此架構跟思維已不符合國際政治現實，也不符合美國國家利益和主政者所希望看到的，做法過時也無助緩和或提高我方國際地位、增加籌碼。