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遭「吃屎哥」蛋洗 柯文哲發聲：不可以讓惡意打亂我們的節奏

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲今合體妻子陳佩琪赴萬華出席黨籍中正萬華議員參選人吳怡萱活動，卻遇到網紅「吃屎哥」砸雞蛋。柯文哲稍早也表示，「不可以讓這樣的惡意打亂我們的節奏。」記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲今合體妻子陳佩琪赴萬華出席黨籍中正萬華議員參選人吳怡萱活動，卻遇到網紅「吃屎哥」砸雞蛋。柯文哲稍早也表示，「不可以讓這樣的惡意打亂我們的節奏。」記者黃義書／攝影

民眾黨前主席柯文哲今與妻子陳佩琪赴萬華出席黨籍中正萬華議員參選人吳怡萱活動，卻遇到網紅「吃屎哥」砸雞蛋。民眾黨發聲明強調，嚴正譴責任何形式的暴力與失序行為。柯文哲稍早也表示，「不可以讓這樣的惡意打亂我們的節奏。」

民眾黨表示，今日柯文哲出席公開活動時，遭有心人士干擾活動，甚至惡意攻擊，民眾黨嚴正譴責任何形式的暴力與失序行為。民主社會可以有不同立場與意見，但不應以挑釁、攻擊等方式表達訴求，更不應危害他人安全。

民眾黨認為，公共討論應建立在理性與尊重之上，而不是製造衝突與對立。任何逾越民主社會底線的行為，都不應被合理化，呼籲各界共同維護民主社會最基本的文明與秩序。

柯文哲稍早也在臉書發文表示，今天的親子活動現場處處充滿孩子的笑聲，就在他和陳佩琪一起逛攤位時，突然有人衝出來攻擊，讓不少小朋友受到驚嚇，吳怡萱當下非常自責，甚至難過落淚，也詢問他和陳佩琪是否需要先離開，「我只是笑著搖頭，對她說：『我們繼續。』」

柯文哲強調，「因為不可以讓這樣的惡意打亂我們的節奏，也不可以讓他破壞現場溫馨的氛圍」，很快地現場恢復了平靜，大家繼續享受美好親子時光。因為不能讓那些只想製造聲量、甚至不惜傷害他人的人得逞；更不可以讓好人疲於奔命，壞人卻得意張揚，「愈是有人想負面惡意，我們就愈要把正向的力量放大，吳怡萱繼續加油！」

柯文哲 陳佩琪 吳怡萱 民眾黨

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