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吃屎哥蛋洗柯文哲 吳怡萱怒轟刷存在感：蔣萬安該「根治鼠輩」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
吳怡萱今天傍晚赴青年路派出所外受訪，表達嚴正譴責。記者翁至成／翻攝
吳怡萱今天傍晚赴青年路派出所外受訪，表達嚴正譴責。記者翁至成／翻攝

民眾黨前主席柯文哲今天上午偕同妻子陳佩琪現身青年公園，替中正萬華議員參選人吳怡萱舉辦的親子活動站台，期間滋事網紅「吃屎哥」游兆霖突闖入會場，朝柯文哲砸雞蛋，導致柯頭部沾滿蛋液。吳怡萱受訪怒批，「吃屎哥」為了參選刷存在感不擇手段，也呼籲蔣萬安該把這樣的鼠輩好好根治。

事件發生後，吳怡萱傍晚赴青年路派出所外受訪，表達嚴正譴責，她表示，今天下午原本是一場相當溫馨的親子活動，現場有許多家長帶著小朋友參加，「有小小孩，也有比較大的孩子」，沒想到吃屎哥竟選擇在有孩童的場合進行攻擊，「已經充分顯現他根本不把孩子的生命安全當一回事」。

吳怡萱批評，游兆霖長期透過激烈抗議方式「刷存在感」，對台灣社會法治視若無睹，更質疑對方若有意投入選舉，卻以這種方式博取關注，「對台灣社會到底有什麼幫助？」她強調，今天活動是邀請大小朋友一起參與，但對方卻趁眾人未注意時衝入會場，「這樣的抗議行為非常不適合」。

吳怡萱也隔空喊話台北市長蔣萬安，表示「在你處理鼠疫的時候，請把這樣的鼠輩好好根治」，並再次呼籲市府正視類似脫序抗議行為。她同時感謝萬華分局警方第一時間協助維持秩序。

此外，吳怡萱透露，現場有兩名志工遭蛋液波及，身上出現多處擦挫傷，柯文哲本人對此也感到相當不捨。

蔣萬安 吳怡萱 柯文哲

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