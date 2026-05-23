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賴清德到屏東市代天宮參拜贈匾 提6大生活津貼將全面調漲

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
賴清德總統今天到屏東市代天宮參拜並贈匾，會後與支持者合影。記者潘奕言／攝影
賴清德總統今天到屏東市代天宮參拜並贈匾，會後與支持者合影。記者潘奕言／攝影

賴清德總統今天到屏東市代天宮參拜並贈匾，再度提到日前提出的0到18歲每月發5000元成長津貼的新政策，並表示，除了這項政策外，因國家經濟發展穩健，未來六大生活津貼也將全面調漲，讓有需要的國民都能夠獲得生活保障。

賴總統今年是第4度到代天宮參拜，這次致贈「保境佑民」的匾額給廟方。他在致詞時指出，日前他提出的0到18歲每月發5000元的新政策，一年有6萬元，18年共108萬元，這是因為國家經濟發展，稅收增加，因此要優先給孩子，因為他們是國家未來的希望。

他笑說，大家回去可以再拚一下，有孩子的也可以繼續生，因為不限一個家庭只有多少名額，該結婚的就結婚、該生小孩的就生小孩。另外老人也要照顧，未來老農津貼會增加到每個月1萬元，國民年金每個月也有5000元。

另外，對於弱勢族群共有6大生活津貼也要全面調漲，包括低收入戶家庭調增為最高2萬5168元、低收入戶兒童調增為最高1萬237元、低收入就學調增為8429元、身心障礙者調整為最高1萬1713元、中低收入老人調增為最高1萬286元、弱勢兒童少年調增為最高5000元。

賴總統表示，希望神明保佑國泰民安、風調雨順，面對外來威脅我們都要團結在一起。會後他也與民眾合影，之後前往屏東體育館參加2026總統府音樂會。

賴清德 成長津貼

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