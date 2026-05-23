北市府撤銷京華城20%容獎 柯文哲：抵押的87億會先抽回來

北市都發局昨發文撤銷京華城20%容積獎勵，回到560%。台北市前市長柯文哲下午受訪指出，其實如果撤銷20%的容獎，以前抵押在台北市政府那87億會先抽回來。不過，台北市議員游淑慧說，鼎越並沒有繳87億保證金給北市府。

針對北市府撤銷京華城20%容積獎勵，是否不利京華城案官司，柯文哲柯文哲下午與妻子陳佩琪，參加台北市中正萬華議員參選人吳怡萱所舉辦的親子活動「誰是闖關王 親子大挑戰」活動受訪指出，這個還是要看是京華城自己自願放棄那20%？坦白講，他也知道，司法真的要對付的是柯文哲，可是實在是波及無辜，所以他們中工集團，就是沈慶京的企業，也是被逼到現在在止損了。

柯文哲指出，棄居保帥，他們要求生存，所以其實如果北市都發局撤銷20%容獎的話，以前抵押在台北市政府的87億會先抽回來，現在企業的錢非常緊，所以這個不應當為了要對付柯文哲，波及無辜，其實真的中工倒了，應該有上千個家庭會被波及，其實這實在不應該這樣。