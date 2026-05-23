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民進黨黨職24日改選 吳沛憶與黃捷接班主委、南市受矚

中央社／ 台北23日電
民進黨明天進行地方黨部主委與全國黨代表改選投票。圖／聯合報系資料照片
民進黨明天進行地方黨部主委與全國黨代表改選投票。圖／聯合報系資料照片

民進黨明天進行地方黨部主委與全國黨代表改選投票，黨內人士今天表示，台北市吳沛憶、高雄市黃捷將順利出線，展現世代接班布局，台南市因立委郭國文與市議會副議長林志展同屬賴系激烈競爭，備受關注。

民進黨兩年一次的黨職改選於5月24日投票，將改選全國黨代表及地方黨部主委。黨內人士表示，這次地方黨職改選後將備戰年底2026年地方大選，全國黨代表選舉攸關7月全國黨代表大會，會中將選出黨內最高決心核心中常委、中執委與中評委，這些重要黨職涉及下屆立委選舉的提名布局。

黨內人士指出，這次有17個縣市是同額競選，其中尋求連任的有8人，包括新北市蘇巧慧、台中市許木桂、宜蘭縣邱嘉進、苗栗縣陳詩弦、台東縣張鈺晨、基隆市林明智、新竹市施乃如以及連江縣李哲宇。

另外有9人是新人接班，包括台北市的立委吳沛憶、高雄市的立委黃捷、新竹縣蘇仁鑑、彰化縣謝翠屏、南投縣吳棋楠、雲林縣蔡永富、屏東縣徐富癸、花蓮縣陳景豊、金門縣游騰弘。

黨內人士表示，此次重要縣市如台北市、新北市、高雄市等都是同額競選，改選亮點是北高兩市都由年輕世代的女性政治工作者出線，而吳沛憶、黃捷加上蘇巧慧，對於選舉過程中爭取年輕選票有很大幫助，

黨內人士說，台南市黨部主委改選則因立委郭國文與副議長林志展參選，兩人都屬賴系人馬，選情相對複雜，最後由誰出線，外界高度關注。

吳沛憶 黃捷 民進黨 郭國文

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