綠營傳李鴻鈞將扶正為監察院長 林沛祥：黨團與黨中央、友黨審慎評估

綠營內近期傳出，監察院代理院長李鴻鈞身兼訴願審議委員會主委，可能被「扶正」，成為新任監察院長。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，黨團會與黨中央，以及友黨持續交換意見、審慎評估，之後再做整體決定，不能像民進黨，「早餐店剛點完蛋餅，中午就宣布人事」。

民眾黨前主席柯文哲政治獻金案，訴願結果最終被監院打回票，被重罰254萬元、沒入5579萬餘元。綠營內傳出，李鴻鈞扛住在野陣營壓力，被認可守住監院獨立性，通過「忠誠測試」，加上執政高層考量目前國會朝野結構，綜合評估下有望成為下屆監察院長被提名人。

林沛祥表示，關於外界傳出李鴻鈞可能被扶正，他個人認為，監察院畢竟是憲政機關，不是民進黨的人事酬庸中心。相關人選是否適任，除了個人條件，也涉及社會觀感與朝野互信。

林沛祥表示，目前黨團會與黨中央，以及友黨持續交換意見、審慎評估，之後再做整體決定。畢竟這種事情不能像民進黨一樣，「早餐店剛點完蛋餅，中午就宣布人事」，還是要尊重制度、尊重社會觀感。