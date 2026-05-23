聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／台北101經驗 中油TAIWAN TOWER在美能複製嗎

聯合報／ 本報記者朱漢崙
TAIWAN TOWER能成功複製當年金融業者齊心投資興建台北一○一大樓的經驗嗎？圖／聯合報系資料照片 黃瑜萱
TAIWAN TOWER能成功複製當年金融業者齊心投資興建台北一○一大樓的經驗嗎？圖／聯合報系資料照片 黃瑜萱

國家融資保證機制即將在六月份對外公告，只不過，十五家參與的融資銀行，也可能投資TAIWAN TOWER。在融資、投資雙向並進的前提下，外界更關注，銀行是否會因此承受更高風險？倘若銀行搖身一變成為TAIWAN TOWER的投資股東，就得同時看TAIWAN TOWER是否有長期獲利的可能性。那麼，TAIWAN TOWER真的能獲利嗎？

根據掌握，中油向政院、相關部會及金融業者所提出的構想，TAIWAN TOWER不只是商辦大樓，也將提供旅館設施，來供應台廠在德州的差旅需求。

倘若TAIWAN TOWER能成功複製當年金融業者齊心投資興建台北一○一大樓的經驗，那麼這宗投資案對於金融業者而言，既能協助國家對美國外交，亦能獲利，可說具有雙贏效果，就如同當年台北一○一大樓，國泰、中信、兆豐、一銀等眾多銀行業者，都是創始的金融業股東。

從法律面來看，銀行法七十四條原本就已保有金融業者投資股票、債券等金融商品之外的「非金融」投資空間，當年金融業投資台北一○一大樓，也是透過向金融監理機關取得許可而進行。

由於這宗土地是在臨近休士頓市政府的市中心精華區，並不是在荒郊野外，因此在區位條件上算是不錯，至於商辦大樓在落成之後，能否讓投資的股東都有滿意的投報率，就要看之後台美貿易熱絡的程度。

尤其，近來許多高科技業者相繼赴美投資，德州已成為一大重鎮，倘若能在德州發展出營運穩定、日趨成熟的供應鏈聚落，這將成為TAIWAN TOWER在興建之後，營運能否維持長期穩定的關鍵，而且這個供應鏈聚落，即使川普卸任之後也能繼續穩定運作。

中油在美伊戰爭期間，為了維護國內的物價穩定，受命承受了大量油價補貼的財務負擔，本身金流已極其缺乏之際，向銀行業者籌募聯貸案來興建TAIWAN TOWER，將勢在必行。

據悉，八大行庫這段時間已金援中油多時，為因應油價補貼的負擔，各大行庫透過融資起碼支援了中油合計至少一千五百億元以上，等TAIWAN TOWER計畫成熟，也將成為助陣金流的先鋒部隊。

銀行 德州 金融業

延伸閱讀

台北富邦銀行 您的投資趨勢領航人 財富傳承專家

迎接報稅季 交易加密貨幣的所得算「境內」還是「境外」？

名家觀點／ETF熱潮的溢價風險

5月報稅季 加密貨幣信用卡消費也有課稅風險？會計師解析三大情境

相關新聞

關稅大降 果農泣逼人跳樓

台美對等貿易協定ＡＲＴ簽訂後，美國進口農產品關稅大降，其中柑橘類、葡萄類關稅降至十％，衝擊果農生計。台中市石岡區農會理事長陸明陽表示，柑橘農利潤很慘，進口關稅降「真的把人逼去跳樓」，拜託賴總統來看看，不要把農民逼上絕路。彰化縣溪湖鎮農會總幹事陳金源說，盼進口葡萄能避開國產葡萄產季，降低衝擊。

TAIWAN TOWER融資 15公民營銀行響應

國家融資保證機制即將在六月正式宣布十五家參與銀行的出資額度，據了解，國營龍頭銀行台灣銀行、民營銀行中國信託皆確定以七千五百萬美元最高金額出資，八大公股行庫全體出資分配額度已經全數底定，民營銀行的部分，玉山銀行、台北富邦銀行已確定注資兩千五百萬美元，另外四家民營銀行也將於近日確認出資金額。

新聞眼／台北101經驗 中油TAIWAN TOWER在美能複製嗎

國家融資保證機制即將在六月份對外公告，只不過，十五家參與的融資銀行，也可能投資TAIWAN TOWER。在融資、投資雙向並進的前提下，外界更關注，銀行是否會因此承受更高風險？倘若銀行搖身一變成為TAIWAN TOWER的投資股東，就得同時看TAIWAN TOWER是否有長期獲利的可能性。那麼，TAIWAN TOWER真的能獲利嗎？

針孔攝影機店家實名制 卓榮泰「不能急就章說一個做不到的事」：已要求速辦

醫美診所偷拍風暴持續，國民黨立委李彥秀質詢時，認為偷拍攝影機、偽裝攝影機應實名制登記。行政院長卓榮泰表示，近二日已開過相關會議，應要先定義設備，將從行為面、設備面、法規面、市場面檢討，也正在研究實名制，要管理店家實名制是需要規則的，「我不能急就章說一個大家做不到的事情，但已經要求速速辦理。」

楊珍妮涉霸凌調查一延再延 藍委員一句話惹怒卓榮泰：不需阻礙公務員在外努力

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣傳生前遭職場霸凌案，行政院秘書長張惇涵昨說，依法2個月內調查完成，必要時可再延1月。國民黨立委李彥秀今質詢時，質疑「這麼簡單的案子還要延長？」行政院長卓榮泰動怒地說，請將心比心，「等她回來，就會進一步說明，這樣難道不行嗎？」、「不需要在這裡用這種方式阻礙公務員在外面的努力。」

國際藝人來台演唱觀光署花3億幫宣傳 黃健豪：連新加坡模式都不抄

立法院近日針對今年度預算進行審查。國民黨立委黃健豪在監督交通委員會相關預算時發現，觀光署針對今年第四季確定來台進行演唱會表演的國際藝人，要花3億元宣傳他們將來台演唱的訊息。他質疑相較於新加坡演唱會宣傳模式，觀光署花3億的方式與目的都太淺薄，不知道是政府太有錢？還是根本不懂流行文化宣傳模式。他在接下來審議時會嚴格監督，刪減沒有效益的預算，為國人把關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。