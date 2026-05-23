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TAIWAN TOWER融資 15公民營銀行響應

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

國家融資保證機制即將在六月正式宣布十五家參與銀行的出資額度，據了解，國營龍頭銀行台灣銀行、民營銀行中國信託皆確定以七千五百萬美元最高金額出資，八大公股行庫全體出資分配額度已經全數底定，民營銀行的部分，玉山銀行、台北富邦銀行已確定注資兩千五百萬美元，另外四家民營銀行也將於近日確認出資金額。

國家融資保證機制的出資額度，總共分成七千五百萬美元、五千萬美元、兩千五百萬美元等三個等級。

八大行庫之中，以國銀龍頭台銀一馬當先，確定出資七千五百萬美元，而有金控母體的兆豐、一銀、合庫、華銀分別出資五千萬美元，沒有金控母體的行庫，包含土銀、彰銀、台企銀等，則出資兩千五百萬美元。八大行庫合計將出資三點五億美元。

除了八大公股行庫之外，另外還有七家民營銀行也將助陣注資。玉山銀行、台北富邦銀行日前已公告將注資兩千五百萬美元，中國信託銀行也在周五董事會通過，決議以七千五百萬美元來參加企業赴美投資的國家融資保證機制，支持企業赴美投資，此外包括國泰世華、永豐、台新等銀行也將在近期內陸續由董事會通過出資金額。

據了解，銀行參與國家融資保證機制，對TAIWAN TOWER的計畫，亦有參與投資的可能性。亦即，融資與投資雙向並進。

為此，國發會日前召集相關會議時不僅召來大型行庫，亦召來金管會進行討論。倘若銀行參與投資，屆時也比照十多年前銀行業者投資台北一○一的作法，由銀行業向金管會提出申請，經核准之後可進行長期股權投資。亦即，公、民營銀行都可望成為TAIWAN TOWER的股東。

TAIWAN TOWER在投資概念上就類似於「德州版的台北一○一」，當初台北一○一也是由很多金融業的股東參與，不同之處在於台北一○一剛開始的設定是蓋金融業大樓，而TAIWAN TOWER則是台灣企業赴德州投資總部的集結。

銀行業身為打通企業海外投資金流「任督二脈」的關鍵，這也使得金管會角色更加重要。據悉，金管會屆時將對銀行對同一法人或同一關係企業的無擔授信總額不得超過銀行淨值百分之五及百分之十五，以「專案申請」提供通融的空間，此外，關於興建TAIWAN TOWER或企業海外興建廠房的融資，亦可望排除在銀行法第七十二條之二對於土地建築融資上限之外。

玉山銀行 兆豐 華銀

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