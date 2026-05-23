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關稅大降 果農泣逼人跳樓

聯合報／ 記者陳敬丰簡慧珍胡蓬生葉冠妤／連線報導
台美對等貿易協定簽署後，美國柑橘進口關稅降為十％。石岡區農會理事長陸明陽（左）昨喊話，請賴清德總統下鄉看看，別把農民逼上絕路。記者陳敬丰／攝影
台美對等貿易協定簽署後，美國柑橘進口關稅降為十％。石岡區農會理事長陸明陽（左）昨喊話，請賴清德總統下鄉看看，別把農民逼上絕路。記者陳敬丰／攝影

台美對等貿易協定ＡＲＴ簽訂後，美國進口農產品關稅大降，其中柑橘類、葡萄類關稅降至十％，衝擊果農生計。台中市石岡區農會理事長陸明陽表示，柑橘農利潤很慘，進口關稅降「真的把人逼去跳樓」，拜託賴總統來看看，不要把農民逼上絕路。彰化縣溪湖鎮農會總幹事陳金源說，盼進口葡萄能避開國產葡萄產季，降低衝擊。

根據台美ＡＲＴ內容，除美國花生進口降為零關稅，多項水果的輸入關稅也大降，葡萄、柑橘類降至十％，蘋果、桃、李、櫻桃、草莓、藍莓等降至零關稅。

台中柑橘栽種面積超過一千三百公頃，年產量二萬五千公噸，占全國產量三成，也是全國第一。台中市議會國民黨團昨與石岡果農開記者會，柑桔產銷班長賴永進批評，政府對關稅放水，農民就會流淚，以後可能要去流浪；台中柑橘品質良好、價格較高，美國的便宜水果進口後，消費者都不買台灣水果了，誰還願意做？

陸明陽指出，他認識一個柑橘老農，天亮做到晚上，大熱天也得下田，每年收成可賣六十萬元，扣除肥料、農藥等成本，剩下不到卅萬，只能吃泡麵度日，現在已經這麼慘，之後降到十％，「真的會把人逼去跳樓」；他拜託賴清德總統，抽時間到鄉下走走，了解農民的生活，不要把農民逼上絕路。

台中地區農會理事長陳成添表示，賴政府為了討好美國，不惜犧牲農民，盼協助農民向政府發聲。國民黨議員張瀞分說，要求中央正視農民困境，勿「賣農求榮」。

全國每二顆巨峰葡萄就有一顆來自彰化。彰化最大葡萄產地溪湖鎮農會總幹事陳金源說，台灣葡萄價格高於進口葡萄，進口關稅降低，一定衝擊國產銷售量，若政策已成為既定事實，希望中央避開國產葡萄的產季，每年十月中旬至翌年二月再進口葡萄，降低衝擊。

大員美果菜生產合作社經理王建竣表示，降低關稅直接影響國產葡萄的供需，不過進口葡萄口感偏脆、水分較少，國產葡萄多為日本巨峰品種，要保住內銷市場得持續改良與升級。葡萄農董國賓說，關稅調降後，農民不能打價格戰，必須走精緻農業路線，才有市場區隔。

對於果農的憂心忡忡，農業部表示，ＡＲＴ尚未送立法院審議，「其他寬皮柑」進口關稅仍維持百分之卅五。農糧署將持續推動產銷履歷與可追溯制度，擴大國內行銷，並建立優質集團產區，全面鞏固國產柑橘競爭力，穩定農民收益。

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關稅 台中 賴總統 農會

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