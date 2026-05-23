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民眾黨陷退黨潮 黃國昌發文向支持者致歉

中央社／ 台北22日電

台灣民眾黨近期爆發退黨潮風波，黨主席黃國昌今天晚間在臉書發文表示，近期黨內紛擾讓大家擔心了，他對此感到非常抱歉、難辭其咎，會持續檢討改正，不讓大家擔憂。

民眾黨創黨主席柯文哲留言說，當家難為，辛苦了，但是為了台灣民眾黨、為了台灣社會，請撐住繼續努力。

黃國昌晚間發文向民眾黨的黨員與支持者表示，這段時間以來，因為許多黨內紛擾讓大家擔心，他對此感到非常抱歉；雖然已經盡力，但仍未做到盡善盡美，他作為黨主席難辭其咎，會持續檢討、改正，不再讓大家擔憂。

黃國昌說，他要特別感謝秘書長周榆修，以及全體中央黨部、地方黨部辛苦的工作人員，每個人都已經負擔一個人當3個人、5個人用的工作量；而因為他的關係，讓大家受到波及甚至非議，他除了不捨、更多的是愧疚，「真的謝謝你們，也真的很抱歉」。

黃國昌表示，他想請大家相信，面對2026地方大選，他比任何人都要來得著急。因為他清楚知道有責任讓所有優秀的民眾黨被提名人，能夠順利地為基層民眾來服務。

他指出，2026這場大選，將決定民眾黨堅持的第三路線能否在地方紮根，這個目標遠超乎他個人的政治前途，「在大我面前，黃國昌什麼都不是」。

黃國昌說，他知道，接下來的挑戰依然艱鉅、前路依舊難行，但請大家放心，民眾黨和他不會放棄、也不曾想過要放棄。他要謝謝台灣音樂人朱康今年的第一首作品「承擔」，把他想告訴大家的都說完了，明天早上太陽升起，大家繼續努力。

黃國昌 民眾黨 柯文哲

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