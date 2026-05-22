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德國代表狄嘉信頒德台友誼獎章 表揚推動基層貢獻

中央社／ 台北22日電

德國駐台代表狄嘉信今天頒發德台友誼獎章，表揚長期推動雙邊關係的貢獻，他表示，雙邊友誼從基層推動，得獎者的成功故事成為德台友誼推動的助力；今年唯一台籍得獎者彭雙俊說，台灣與德國是完美團隊。

德國在台協會晚間在狄嘉信（Karsten Tietz）官邸親自頒發德台友誼獎章，萊比錫布商大廈管弦樂團的銅管樂合奏現場演出，中央社長胡婉玲以及學界、政商界人士應邀出席與會。

狄嘉信致詞時指出，德台友誼獎章所表彰的並非單一事件，而是長期、有意義地貢獻，尤其友誼常是始於基層，包括在學校、商界、政界和體壇皆然，今年得獎者都是以從下而上途徑來推廣德台雙邊友誼。

今年有4位得獎者獲德台友誼獎章殊榮，狄嘉信一一介紹表示，戴佩玲（Linda Blechert）在德國經濟辦事處服務11年，致力媒合德國與台灣企業，於2019年成為台灣媳婦並在台灣永久住下來；台北歐洲學校德國部校長席博思（Andreas Hilsbos）3年來致力提升德國部的能見度，並與台灣學校建立夥伴關係。

狄嘉信打趣地說，席博思帶領學生在東協學生運動會上，分別在籃球、排球和足球項目擊敗北京、上海和香港。台啤永豐雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）帶領球隊成為例行賽龍頭，這是展現德台合作範例，「期望你能像德國部學生一樣，擊敗北京、上海和香港」。

最後一位得獎者是曾任駐德國代表處科技組長的彭雙俊博士，狄嘉信指出，彭雙俊駐德期間，德台科技和研究合作空前活絡，德國與台灣在其他領域的合作也以此為典範，雙邊關係在文化、經濟、韌性等領域持續廣化與深化。

狄嘉信強調，得獎者的成功故事日日夜夜都在幫助建立德台關係，不管是在經濟、教育、體育還是科學，「是你們做出了改變」。

戴佩玲發表感言時說，台灣有安靜且堅定的韌性，在風雨中屹立不搖。彭雙俊表示，台灣有半導體和人工智慧（AI）長才，而德國有研發能量、是完美團隊。羅德爾指出，台灣讓他成為更快樂、富足的人，「台灣是另一個家鄉」。席博思表示，德國與台灣友誼並非空洞名詞，而是機構間的確切合作，以及共享的民主價值。

萊比錫布商大廈管弦樂團於23日及24日在台北、台南演出，銅管樂五重奏今天在狄嘉信的官邸演奏「仙女前奏號角」（Fanfare from La Péri）以及作曲家麥基（Kevin McKee）的「逃離」（Escape）等樂曲。

德國 德國在台協會

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