德國5位國會議員5月23日起訪台9天 擬拜會賴總統

德國聯邦議院近日宣布，5位國會議員將以「柏林－台北國會友好小組」成員身分，於本月23日至31日訪問台灣9天，期間預計拜會總統賴清德。

德國國會下議院聯邦議院（Bundestag）的聲明指出，議員本次訪台目的在於強化德國與台灣間的經貿及文化合作。

代表團預計與總統賴清德、前總統蔡英文，以及立法委員、政府官員和公民社會代表會面。

他們並將參訪「中部科學園區」，了解半導體產業最新發展。

該代表團將由綠黨（Greens）籍國會議員徐德分（Till Steffen）率領，其他成員包括基民/基社聯盟（CDU/CSU）的萊歇爾（Markus Reichel）與威爾許（Klaus-Peter Willsch）、左派黨（Die Linke）的艾辛（Mandy Eißing）、德國另類選擇黨（AfD）的克拉夫特（Rainer Kraft）。

德國議員來台訪問，正值全球外交再次關注台灣之際。

美國總統川普（Donald Trump）近日宣布計劃與賴總統通話，被外界視為美國現任領導人前所未有的舉措。

川普上週也在北京會晤中國國家主席習近平，據報台灣是他們會談的重要議題之一。