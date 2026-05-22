總統直選30年討論會23日登場 聚焦台灣民主發展歷程

國史館與李登輝基金會共同舉辦的「總統直選30週年－2026年李登輝紀念學術討論會」明天登場，邀請台日學者從憲政、民主化、國族認同與選舉政治等面向，回顧1996年首次總統直選的歷史意義，並檢視台灣30年民主發展歷程。

國史館今天發布新聞稿表示，「總統直選30週年－2026李登輝紀念學術討論會」23、24日舉行，總統府資政田弘茂將出席致詞。討論會邀請東京大學與早稻田大學名譽教授若林正丈發表主題演講，以「總統直選的實現在台灣歷史當中的意義」為題，從台灣近代史角度分析總統直選對政治共同體形成的影響，並提出「中華民國台灣化」及「台灣規模民族國家」等觀點。

國史館指出，討論會邀請中央研究院法律學研究所研究員蘇彥圖探討「李登輝的憲法」，政治大學法學院教授林佳和分析總統直選後的半總統制發展，以及高雄科技大學教授羅承宗反思現行憲政體制的歷史矛盾與制度張力。長期研究台灣選舉政治的日本學者、清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸也將擔任場次主持人。

國史館表示，這次討論會共發表14篇論文，涵蓋憲政、選舉、外交、媒體及社會等領域，最後並將舉行綜合座談，邀請台日學者共同交流。