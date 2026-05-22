快訊

獨／警察當靠山？台中私地變既成道路查無公文 地主控公所濫權

蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

馬英九失智？大姐馬以南出手聲請「輔助宣告」 台北地院本周已收分案

聽新聞
0:00 / 0:00

針孔攝影機店家實名制 卓榮泰「不能急就章說一個做不到的事」：已要求速辦

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院院會今繼續行政院長卓榮泰施政總質詢。記者許正宏／攝影
立法院院會今繼續行政院長卓榮泰施政總質詢。記者許正宏／攝影

醫美診所偷拍風暴持續，國民黨立委李彥秀質詢時，認為偷拍攝影機、偽裝攝影機應實名制登記。行政院長卓榮泰表示，近二日已開過相關會議，應要先定義設備，將從行為面、設備面、法規面、市場面檢討，也正在研究實名制，要管理店家實名制是需要規則的，「我不能急就章說一個大家做不到的事情，但已經要求速速辦理。」

立法院院會今繼續卓榮泰施政總質詢。李彥秀質詢時表示，近期發生一連串的連鎖醫美爆發的系統性偷拍事件。從病人的權益到偷拍的防治，整個國家制度到底漏接了哪些。且還發生診所要求退費要簽「同意醫療過程錄影錄音」同意書，假贈送真扣款，衛福部有沒有掌握？

衛福部政務次長林靜儀表示，醫美集團用課程方式做預購、優惠，這已經違反「醫療法」，因為醫療行為不可廣告，不可用預售處理，後續會處罰，至於讓民眾簽放棄醫療同意書，這個也不行，原先就已經違反醫療法。

李彥秀表示，從去年6月台北市政府就來公文，當時行政院回應台北市政府說不需要管理，不需要相關法規來來管理，但應該要對偽裝式偷拍攝影機實名制管理。卓榮泰說，去年從來沒有回覆說這事情不用管，是講出很多情境。對這些隱匿的器材，無論是從實體或平台取得，都必須再加強管理。

針對李彥秀逼問實名制何時會有結果，卓榮泰說，「設備要先去定義」，且這兩天秘書長張惇涵已經開過相關會議，會從行為面、設備面、法規面研究出一個方式，對於數百個個案，政院會嚴格來查，也請地方政府配合。

卓榮泰強調，正在研究實名制，要管理店家實名制是需要規則的，需要先把制度弄清楚，他也會跟張惇涵盡速研究，上周有請各部會兩周內，要回覆調查的結果，「我不能急就章說一個大家做不到的事情，已經要求速速辦理。」

卓榮泰 偷拍 李彥秀 針孔攝影機 醫美

延伸閱讀

防針孔偷拍攝影機！卓榮泰：「店家實名制」研議中

針孔偷拍案頻傳 張惇涵：加強偵辦研議是否加重刑責

偷拍零容忍 醫改會籲診所大普查

醫美偷拍 行政院研議是否加重刑責

相關新聞

【重磅快評】若非賴清德 黃偉哲有能耐解決歷史僵局？

1986年間二仁溪爆發「綠牡蠣事件」，引發全台恐慌，中央及地方權責糾葛，好不容易最高行政法院判決清理責任在台南市政府，但卻因綠委一紙公文，中央馬上出錢又出人，形同全民埋單；對比藍營縣市爭取中央經費補助河川整治或治水，不是要件不符退件，就是分期辦理。一樣是花人民納稅錢，民進黨政府這樣辦事會不會太超過？

針孔攝影機店家實名制 卓榮泰「不能急就章說一個做不到的事」：已要求速辦

醫美診所偷拍風暴持續，國民黨立委李彥秀質詢時，認為偷拍攝影機、偽裝攝影機應實名制登記。行政院長卓榮泰表示，近二日已開過相關會議，應要先定義設備，將從行為面、設備面、法規面、市場面檢討，也正在研究實名制，要管理店家實名制是需要規則的，「我不能急就章說一個大家做不到的事情，但已經要求速速辦理。」

楊珍妮涉霸凌調查一延再延 藍委員一句話惹怒卓榮泰：不需阻礙公務員在外努力

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣傳生前遭職場霸凌案，行政院秘書長張惇涵昨說，依法2個月內調查完成，必要時可再延1月。國民黨立委李彥秀今質詢時，質疑「這麼簡單的案子還要延長？」行政院長卓榮泰動怒地說，請將心比心，「等她回來，就會進一步說明，這樣難道不行嗎？」、「不需要在這裡用這種方式阻礙公務員在外面的努力。」

國際藝人來台演唱觀光署花3億幫宣傳 黃健豪：連新加坡模式都不抄

立法院近日針對今年度預算進行審查。國民黨立委黃健豪在監督交通委員會相關預算時發現，觀光署針對今年第四季確定來台進行演唱會表演的國際藝人，要花3億元宣傳他們將來台演唱的訊息。他質疑相較於新加坡演唱會宣傳模式，觀光署花3億的方式與目的都太淺薄，不知道是政府太有錢？還是根本不懂流行文化宣傳模式。他在接下來審議時會嚴格監督，刪減沒有效益的預算，為國人把關。

防針孔偷拍攝影機！卓榮泰：「店家實名制」研議中

有關醫美診所近日接連傳出針孔偷拍案，立委關切，買偷拍攝影機、偽裝攝影機應該實名制登記。對此，行政院長卓榮泰表示，行政院秘書長已開過相關會議，將從行為面、設備面、法規面、市場面進行檢討，實名制正在研究中，會以最快時間研究出一個方式，主要管理店家必須要實名制。

谷立言質疑是否仍反共 國民黨：九二共識與憲法是兩岸基礎

國民黨主席鄭麗文6月訪美。美國在台協會（AIT）處長谷立言接受專訪指出，美國各界會關注核心問題：國民黨是否正在改變過去的政治路線與對外立場，並質疑國民黨是否仍然堅持「反共」。國民黨文傳會主委尹乃菁說，谷立言講「反共」，是否應該要先問問美國總統川普，反什麼樣的共，反中國共產黨的體制嗎？反中國共產黨嗎？國民黨遵循中華民國憲法，處理兩岸關係和對中國共產黨的關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。