針孔攝影機店家實名制 卓榮泰「不能急就章說一個做不到的事」：已要求速辦

醫美診所偷拍風暴持續，國民黨立委李彥秀質詢時，認為偷拍攝影機、偽裝攝影機應實名制登記。行政院長卓榮泰表示，近二日已開過相關會議，應要先定義設備，將從行為面、設備面、法規面、市場面檢討，也正在研究實名制，要管理店家實名制是需要規則的，「我不能急就章說一個大家做不到的事情，但已經要求速速辦理。」

立法院院會今繼續卓榮泰施政總質詢。李彥秀質詢時表示，近期發生一連串的連鎖醫美爆發的系統性偷拍事件。從病人的權益到偷拍的防治，整個國家制度到底漏接了哪些。且還發生診所要求退費要簽「同意醫療過程錄影錄音」同意書，假贈送真扣款，衛福部有沒有掌握？

衛福部政務次長林靜儀表示，醫美集團用課程方式做預購、優惠，這已經違反「醫療法」，因為醫療行為不可廣告，不可用預售處理，後續會處罰，至於讓民眾簽放棄醫療同意書，這個也不行，原先就已經違反醫療法。

李彥秀表示，從去年6月台北市政府就來公文，當時行政院回應台北市政府說不需要管理，不需要相關法規來來管理，但應該要對偽裝式偷拍攝影機實名制管理。卓榮泰說，去年從來沒有回覆說這事情不用管，是講出很多情境。對這些隱匿的器材，無論是從實體或平台取得，都必須再加強管理。

針對李彥秀逼問實名制何時會有結果，卓榮泰說，「設備要先去定義」，且這兩天秘書長張惇涵已經開過相關會議，會從行為面、設備面、法規面研究出一個方式，對於數百個個案，政院會嚴格來查，也請地方政府配合。

卓榮泰強調，正在研究實名制，要管理店家實名制是需要規則的，需要先把制度弄清楚，他也會跟張惇涵盡速研究，上周有請各部會兩周內，要回覆調查的結果，「我不能急就章說一個大家做不到的事情，已經要求速速辦理。」