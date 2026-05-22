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駐斐濟代表周進發投書：WHO納入台灣有利全球公衛

中央社／ 雪梨22日專電

南太平洋島國斐濟第一大報「斐濟時報」今天刊登台灣駐斐濟代表周進發投書，文中從太平洋島國的務實觀點切入，深度闡述「台灣被排除於世界衛生組織（WHO）之外」造成全球公共衛生防線被削弱的問題；他強調台灣的醫療實力足以為太平洋夥伴帶來關鍵協助。

斐濟時報（The Fiji Times）以全版刊登周進發的投書，標題為「全球衛生事務納入台灣對太平洋區域的重要性」（Taiwan's inclusion in global health: why itmatters to the Pacific）。

周進發於文中指出，COVID-19疫情帶給全球最慘痛的教訓，是病毒絕不會隨著任何邊界、政治體制或外交爭端而有所改變；要捍衛全球衛生安全，實質的國際合作是不可或缺的，而且更是維繫人類生存的必然要求。

他提到，地理上的孤立並不能保證免受傳染病襲擊；而且太平洋島國往往受限於當地的醫療資源，一旦全球公衛危機爆發，小島嶼發展中國家又更容易陷入困境。他認為，太平洋地區極需一個具包容性、實用導向，而且以「救人」為先的國際衛生體系；故此，太平洋地區不應該將有能力的夥伴排除在外。

周進發強調，台灣擁有2300萬人口，並具備全亞洲最先進的醫療與公共衛生體系之一；過去10年來，台灣在傳染病防治、數位與遠距醫療、慢性病管理等領域皆有顯著成就，這些都是能造福國際社會的具體成果。

他舉例，台灣可說是C型肝炎防治典範，台灣自2018年採取國家根除策略後，在2025年診斷與治療率已雙雙突破90%，比WHO訂定的根除指標足足提早了5年。台灣結合篩檢、治療與數位監測的整合性模式，能為面臨相同公衛負擔的國家提供寶貴經驗。

周進發補充，提到台灣數位與智慧醫療，台灣具備完善的電子病歷系統、遠距醫療平台及AI輔助慢性病管理工具，大幅提升了偏遠社區的醫療可及性。這項公衛創新對太平洋島國尤為重要，有助突破島嶼分散與地理距離帶來的醫療輸送瓶頸。

他表示，台灣長期以來不斷展現向國際分享專業與資源的意願；在COVID-19期間，台灣向全球無私捐贈口罩、醫療設備等防疫物資，並積極提供技術與疫苗合作。台灣因為記取2003年抗擊SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的血淚經驗，因此早在2019年底便成為全球最早對新興疫情提出警訊的地區之一。

周進發強調，將如此卓越公衛能力的台灣排除在全球衛生網絡之外，無疑削弱了國際社會的集體防禦與準備能力。他解釋，當前面臨人口老化、抗藥性及慢性病等複合式威脅，全球體系需要的是更廣泛的夥伴關係；對於小型國家來說，核心焦點應是「全球體系是否能有效保護普通大眾」，而非深陷於地緣政治的戰略競爭。

他表示，台灣並無意取代WHO架構中的任何人，而是有意義參與技術會議、相關機制與世界衛生大會（WHA）。此種務實安排不僅已有先例，更能讓台灣的醫療公衛專家在不牽涉廣泛政治爭端的前提下，做出建設性貢獻。

周進發認為，長期倡導對話與包容的太平洋地區深知「共同挑戰需要共同解決」，WHO創立的宗旨是為了推動「人人健康」（Health for all），在充滿不確定性的時代，這項原則應凌駕於政治之上。他呼籲，允許台灣實質參與全球衛生機制，不僅保障台灣人民，更能鞏固全人類共同依賴的國際衛生網絡。

疫情 WHO 斐濟

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