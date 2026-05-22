楊珍妮涉霸凌調查一延再延 藍委員一句話惹怒卓榮泰：不需阻礙公務員在外努力

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣傳生前遭職場霸凌案，行政院秘書長張惇涵昨說，依法2個月內調查完成，必要時可再延1月。國民黨立委李彥秀今質詢時，質疑「這麼簡單的案子還要延長？」行政院長卓榮泰動怒地說，請將心比心，「等她回來，就會進一步說明，這樣難道不行嗎？」、「不需要在這裡用這種方式阻礙公務員在外面的努力。」

立法院會今繼續對卓榮泰施政總質詢，李彥秀問及今年1月9日「公務人員保障法」已開始實施，當時外部調查小組就建議說政務委員楊珍妮要依規定請假，若發生在民間，涉及職場霸凌案件，機關應採取「立即有效」的糾正與補救措施，若行為人涉嫌重大，更應先行調整職務。楊珍妮2月間曾提辭職信，但楊珍妮後續並未真正離開工作崗位，「霸凌事件就一直在發生」。

勞動部長洪申翰表示，當然調離是一種方法，不見得一定只有調離。

卓榮泰則說，當時外部委員建議是請楊珍妮請假，並沒有直接請調離，那楊也適度的請假；其次楊也適度請假減少上班工作的時間，並沒有去影響或阻礙任何調查過程；第三楊珍妮現在人在中國江蘇參加APEC相關會議，前面兩周還是有一些必須為國際性會議要準備的事項，所以降低最小的工作量能，維持最小的工作程度，絕對沒有去影響任何調查。

李彥秀質疑，行政院顯然早已知悉相關霸凌事件，「我不相信同一個職場周遭第一圈、第二圈的人都沒有聽說。」卓榮泰則回應，當時是在農曆年前收到辭職信，顏慧欣又處於生病狀態，因此第一時間「沒有辦法當場了解她所說的內容。」

李彥秀追問，保訓會依規定應於兩個月內完成調查，是否還會再延長？卓榮泰表示，依規定仍可再延長一定時間，且楊珍妮目前正在參與國家重要國際會議。此話一出，引發李彥秀質疑，「這麼簡單的案子還要延長？」

卓榮泰動怒地說，委員請將心比心，楊去國家重要的會議，「等她回來，就會進一步說明，這樣難道不行嗎？為國家做事的公務員，難道要用這種方式嗎？回來一定會調查清楚。不需要在這裡用這種方式，阻礙公務員在外面的努力。」