國際藝人來台演唱觀光署花3億幫宣傳 黃健豪：連新加坡模式都不抄

立法院近日針對今年度預算進行審查。國民黨立委黃健豪在監督交通委員會相關預算時發現，觀光署針對今年第四季確定來台進行演唱會表演的國際藝人，要花3億元宣傳他們將來台演唱的訊息。他質疑相較於新加坡演唱會宣傳模式，觀光署花3億的方式與目的都太淺薄，不知道是政府太有錢？還是根本不懂流行文化宣傳模式。他在接下來審議時會嚴格監督，刪減沒有效益的預算，為國人把關。

觀光署說明，為強化國際觀光動能，在今年預計推動「國際標竿型演唱會支持方案」，針對今年第四季來台在大型場館演唱的國際藝人，透過標案方式，請藝人在社群平台貼文宣傳將來台辦演唱會，或是透過駐外館投放演唱會相關資訊廣告，目的是希望讓其它國家知道台灣有能力、也歡迎各國藝人來辦演唱會，藉此讓更多外國觀光客來台，今年度共編列3億元。

黃健豪指出，相較新加坡2024年邀請泰勒絲獨家（東南亞地區）舉辦6場演唱會，從演出許可、簽證辦理到設備通關一站式服務。而30萬張門票採抽籤方式，創造2200萬筆註冊登記紀錄；同時與飯店結合，超過60萬名用戶湧入APP搶購演唱會門票和住宿體驗等項目。

黃健豪提到，分析師估計，泰勒絲演唱會帶動的相關旅遊收入約台幣百億元，估計占新加坡第一季國內生產總值的0.2%。逼使亞洲許多國家為競爭演唱會經濟，紛紛提出修法或優惠方案，這已經成為國家級投資競爭項目。

黃健豪批評，相較於亞洲其他國家，我國觀光署這3億元方案，顯得太淺薄。已經確定來台做大型演唱會的藝人，本來就會進行各種實體與線上宣傳，不需要觀光署再花錢要藝人提到來台表演，何況歌迷本來就會注意歌手的動態，不需要額外花錢提醒。這筆錢既不是邀請大咖藝人來台表演，也沒讓地方政府參與或對歌迷有所優惠，3億元就只是投放廣告宣傳來台，亞洲各國拚演唱會經濟，觀光署連抄都不會抄。

黃健豪表示，這筆錢是由觀光署公務預算撥補3億元到觀光發展基金，執行「國際標竿型演唱會支持方案」。他將嚴審這筆計畫，同時嚴查其它相關計畫，不能讓納稅錢這麼隨便花掉，也希望相關單位能提出更加嚴謹專業、對台灣觀光發展有實質幫助的計畫。