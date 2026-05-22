防針孔偷拍攝影機！卓榮泰：「店家實名制」研議中

有關醫美診所近日接連傳出針孔偷拍案，立委關切，買偷拍攝影機、偽裝攝影機應該實名制登記。對此，行政院長卓榮泰表示，行政院秘書長已開過相關會議，將從行為面、設備面、法規面、市場面進行檢討，實名制正在研究中，會以最快時間研究出一個方式，主要管理店家必須要實名制。

卓榮泰22日率相關部會赴立法院進行總質詢備詢。對於醫美診所近日接連傳出針孔偷拍，立委李彥秀質詢問及，什麼樣的人會需要使用偷拍攝影機？難道不應該實名制做一些管理嗎？日本、韓國都已經下架了，日韓電商平台都不可以販賣。

卓榮泰答詢說明，去年北市府來函，行政院回覆，已說明從來沒有說這件事情不用管，而是說這有很多態樣，主要的偵查、視察、巡查執行是在地方政府。行政院回覆指出，地方政府如果有發現偷拍，在執行上必須加強管理。至於實名制是否可實行，還要再研究。

李彥秀追問，買偷拍攝影機、偽裝攝影機不該實名制登記嗎？卓榮泰表示，爆發醫美診所偷拍事件之後，行政院立刻在第一時間啟動相關作為，由於攝影器材本身並不是違禁品，所以應該將這些設備先予定義，什麼樣的設備需要實名制。

卓榮泰也說，前兩天，行政院秘書長已經開過相關會議，政院從它的行為面、設備面、法規面，以及市場面都要來討論。對於數百個個案，政院會嚴格地來查，也請地方政府配合；各個場域都會有相關的法規。實名制正在研究中，會以最快時間研究出一個方式，主要管理店家要實名制。

至於實名制還要多久才能推出，卓榮泰說，很快的時間之內，他會跟秘書長張惇涵再研究，會趕快再開會討論。上周有請各部會兩個禮拜內，要回覆他們去調查的結果，研議訂定一套可行的制度出來，已經要求速速來辦理這件事。