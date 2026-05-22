楊珍妮赴APEC會議 卓榮泰：霸凌案調查延至27日後發布

經貿談判副總代表顏慧欣日前病逝，傳出生前曾遭經貿談判總代表楊珍妮霸凌，該案正在調查中。行政院長卓榮泰表示，楊珍妮現在人在中國大陸江蘇參加APEC相關會議，前兩周楊為會議做準備，已降低最小的工作量能，沒有影響任何實質調查，原定5月27日調查結果將延期發布。

卓榮泰22日率相關部會赴立法院進行總質詢備詢。立委李彥秀質詢問及，針對楊珍妮霸凌案事件，依照「職安法」規定，霸凌案調查期間，是否應該先調離現職？依照法律，是希望讓涉嫌霸凌者跟受霸凌的人稍微分開一下。

勞動部長洪申翰答詢表示，調離是一種方法，基本上是希望讓霸凌與被霸凌者於接受調查期間分開，但不見得只有調離現職這個做法，而是讓他們在業務上的沒有互動。

卓榮泰說明，外部調查委員建議楊珍妮請假，並沒有直接請她調離。而楊珍妮也有適度請假，減少上班工作時間。楊珍妮沒有去影響或阻礙任何調查過程。

卓榮泰指出，最重要的是，楊珍妮現在人在中國大陸，在江蘇參加APEC相關會議。前面這兩個禮拜，她還是有必須為國際性會議要準備的事項，所以她降低最小的工作量能，維持最小的工作程度。這絕對沒有去影響任何實地或實質調查。

對於顏慧欣傳出被霸凌、請辭的時間點，卓榮泰重申，他看到顏慧欣辭職信時，時間點是農曆過年前，當時她人在生病當中，沒有辦法當場去了解她所說的內容。她辭職信裡面講到的，她通通都沒有向政院提起。但是那個辭職信他有看到了，對於霸凌案，那就去了解真相。

李彥秀詢問，霸凌案還在調查當中，保訓會說兩個月之內就要完成調查，時間大月是5月27日要有結果出來，是否會如期有結果，還是要再延期？

卓榮泰回應，依規定可以再延長一定的時間，畢竟楊珍妮現在人在參加APEC會議。希望李彥秀將心比心，楊珍妮去參加國家重要的會議，等她回來就會進一步說明。