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谷立言質疑是否仍反共 國民黨：九二共識與憲法是兩岸基礎

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委尹乃菁。聯合報資料照
國民黨文傳會主委尹乃菁。聯合報資料照

國民黨主席鄭麗文6月訪美。美國在台協會（AIT）處長谷立言接受專訪指出，美國各界會關注核心問題：國民黨是否正在改變過去的政治路線與對外立場，並質疑國民黨是否仍然堅持「反共」。國民黨文傳會主委尹乃菁說，谷立言講「反共」，是否應該要先問問美國總統川普，反什麼樣的共，反中國共產黨的體制嗎？反中國共產黨嗎？國民黨遵循中華民國憲法，處理兩岸關係和對中國共產黨的關係。

谷立言表示，多數美國人對國民黨的印象，仍與故總統蔣中正的反共立場有所連結。美國外交圈長期認為，國民黨屬於中間派政黨，在強化國防、維持對美合作，以及與北京接觸維持現狀之間尋求平衡。但近來關注國際媒體報導的人，可能會產生另一種印象，即國民黨在部分外交與安全議題上，開始採納或呼應中國立場，反而淡化美國、日本等台灣傳統盟友的重要性。

尹乃菁表示，川習會後在白宮的事實清單裡，明白表示川普和習近平同意，中美要建立「建設性戰略穩定關係」，代表中美兩國元首在關於不支持台獨、處理兩岸的問題上，以及對台灣的問題上，清楚而明確的立場。符合美國的一中政策、不支持台獨。

尹乃菁表示，谷立言講到「反共」，是否應該要先問問川普？谷立言是美國國務院派駐在台灣的處長，是否應先釐清反的是什麼樣的共？反對的是中國共產黨的體制嗎？

尹乃菁表示，在中美兩國元首的談話之中，還有重要的是尊重彼此的制度。所以反共，講的是反對中國共產黨嗎？但就是尊重中美兩國，各自有不同的制度選擇和發展道路。

尹乃菁表示，國民黨從過去到現在，在有關對於中國共產黨的立場上，已經一再說明。1992年，兩岸兩會即由兩岸政府委託的白手套，也就是海基會和海協會，在香港會談所達成的「九二共識」，就是兩岸共同的政治基礎。

尹乃菁表示，在處理對於大陸關係、兩岸政策上，遵循中華民國憲政體制，遵循中華民國憲法，處理兩岸關係，處理對於中國共產黨的關係。

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