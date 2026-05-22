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風波加劇！周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意深表錯愕遺憾

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
馬英九妻子周美青（左）21日打破沉默，發表聲明盼馬英九能真正退休。圖／聯合報資料照片
馬英九妻子周美青（左）21日打破沉默，發表聲明盼馬英九能真正退休。圖／聯合報資料照片

馬英九基金會「財政紀律」案延燒，夫人周美青、大姐馬以南昨也發出聲明，盼前總統馬英九能真正退休，安享餘年。馬英九基金會在今日下午釋出馬英九本人聲明手稿，及七段由國安會前秘書長金溥聰拍攝的影片，表示周美青及馬以南出於愛護之心發出聲明，因事先未經他過目同意，深感錯愕與遺憾。

馬英九基金會風波加劇，周美青、馬以南昨發布聲明。根據周美青書面聲明指出，「本人身為馬英九先生之配偶，為使英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排，本人與包含馬以南女士在內之其他馬家親屬已有共識，委請馬以南女士擔任主要之執行者，且於必要時得代表馬家親屬對外為適當之說明，謹以此書面表明本人之意。」

馬以南聲明，「馬前總統任公職40餘年，為國家社會貢獻服務，一生清廉，自律自持，奉公守法，眾所遇知。家人希望他能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理，對於現在與過去所有與馬前總統結緣共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感念他們誠摯盡心的付出。」

馬英九基金會今下午釋出馬英九聲明。馬英九表示，他的配偶周美青及大姐馬以南，昨晚出於愛護之心發出之聲明，因事先未經他過目同意，對此他深感錯愕與遺憾。

馬英九鄭重表示，絕不能由馬以南安排或執行他的醫療等個人事務，也不能由她代表馬家親屬發言，更完全不能同意馬以南的主張，將馬英九基金會事務，全數交由現任的董事會成員處理。

馬英九再強調，馬英九基金會應儘速徵聘廖繼斌、戴遐齡、邱淑媞、賴幸媛等4位新董事，以增加董事會的多元性與公信力，共同協力和高華柱董事徹底整頓基金會事務。

此外，馬英九基金會也公布所謂馬英九的手稿逐字稿。根據馬英九基金會提供內容，民國115年2月16日，馬英九委託高華柱及金溥聰兩位先生，來協助馬英九基金會所發生涉及刑法侵占與背信罪的案件。

該內容指出，「外界有人說我（指馬英九）的決策都不是出自我的本意這全非事實，有關蕭（指蕭旭岑）王（指王光慈）二人涉嫌侵占與背信的各項事實，他們都有向我報告，我都十分清楚了解，黃律師也都有向我詳細說明，我了解之後，感到痛心疾首，因為我培植他們十多年，又邀他們來跟我共事，我對他們自然充分信任，因此萬萬沒想到，他們在財務上，對我做了許多涉嫌刑法背信與侵占罪的事，讓我深感痛心疾首，難以釋懷，因此決心追究到底，查明真相移送法辦，目前外界謠傳我已失智，我聽了覺得可笑，因為我雖然已76歲，每天依然讀報看書及運動，與過去數十年並無二致，對於我過去培植提攜過的蕭王兩位同仁，竟然做出這麼多令人親痛仇快的事，讓我真的十分難過。」

馬英九基金會今下午公布前總統馬英九手稿。圖／馬英九基金會提供
馬英九基金會今下午公布前總統馬英九手稿。圖／馬英九基金會提供

周美青 馬英九 馬英九基金會

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