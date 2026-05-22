前總統馬英九傳聲請輔助宣告 失智症協會：現代制度強調「支持自主」

前總統馬英九夫人周美青昨發聲明，確保馬前總統日後醫療及照顧安排，由其胞姊馬以南擔任「主要執行者」，後續傳出馬家已向法院聲請輔助宣告。失智症協會秘書長陳筠靜指出，即使進入監護制度，不代表失智者完全失去權利，現代制度強調「支持自主」而非取代自主，鼓勵失智者早期開始與家屬討論安排，並呼籲大家尊重失智者隱私，過早介入恐加深家屬不安。

監護宣告是由法院指定監護人代替處理相關事務，輔助宣告則是當事人保留相當程度自主能力，但由輔助人協助並同意。陳筠靜指出，監護宣告與輔助宣告，並非失智後「一定要做的措施」，而是失智者能力漸弱後，為達保障目的採取的方式。

陳筠靜指出，監護宣告、輔助宣告均需向地方法院申請後，由法院依個案能力狀況，經專業鑑定與法官審酌後，決定是否需要、適合何種制度，有時申請監護宣告，法院經評估後，可能判定改作輔助宣告。

「進入監護制度，不代表完全失去權利。」陳筠靜表示，現代制度更強調「支持自主」而非「取代自主」，法院仍應依個案狀況，盡可能尊重其意願、人格尊嚴與生活選擇，至於監護人及輔助人人選，多由家屬擔任，但法院仍會綜合評估適任程度，包括是否了解當事人需求、是否具照顧能力、是否存在利益衝突等，必要時，也可能委由專業人士、社福機構或第三方擔任。

陳筠靜指出，比起等到狀況惡化才緊急進入監護程序，協會更鼓勵失智者在失智症早期、仍具決策能力時，開始與家人討論未來安排，包括財務管理、醫療決定、照顧安排、委任代理、意定監護、安養信託等，這類預先規畫措施，更能保障當事人自主意願，也可讓家人理解失智者本人意願及決定，在後續階段持續支持其決定。

另，陳筠靜強調，希望社會尊重每位失智者與照顧者健康隱私，許多家庭在面對疾病時，仍處於自我調適、照顧準備與心理接受的過程中，需要被理解、尊重與友善支持，若過度標籤化或過早介入，都可能進一步加深失智者及其家屬的不安與負荷。