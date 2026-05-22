【重磅快評】若非賴清德 黃偉哲有能耐解決歷史僵局？

1986年間二仁溪爆發「綠牡蠣事件」，引發全台恐慌，中央及地方權責糾葛，好不容易最高行政法院判決清理責任在台南市政府，但卻因綠委一紙公文，中央馬上出錢又出人，形同全民埋單；對比藍營縣市爭取中央經費補助河川整治或治水，不是要件不符退件，就是分期辦理。一樣是花人民納稅錢，民進黨政府這樣辦事會不會太超過？

二仁溪北岸灣裡等地早期大量進口國外廢棄電子與機械進行拆解、焚燒與酸洗以提煉貴金屬，未經處理的廢水與廢棄物排入溪中，導致底泥與水體含重金屬，嚴重時溪水呈漆黑與紅褐色，1986年爆發綠牡蠣事件，牡蠣體內銅離子超標40倍，重創台灣養殖漁業。

後來中央地方互推河川廢棄物清理及整治的苦差事，經濟部水利署六河局先向台南市政府提行政救濟，最終一路打到最高行政法院，法官判決駁回六河局上訴，認定地方環保局對轄區內的廢棄物有最終清理與監督責任，確認清理責任主體為台南市政府。

只是，令人不解的是，法院既然判定二仁溪廢棄物清理責任在台南市政府，但在民進黨政府特殊的體制運作下，最後卻變成環境部要編列13.6億元來幫忙整治，其中有何蹊蹺？

藍委陳菁徽找到關鍵的國發會會議記錄，原來是民進黨立委來了公文，國發會特別邀集經濟部與環境部討論二仁溪廢棄物清理問題。奇怪的是，環境部、經濟部起初都不認這個責任，甚至明確指責任在台南市政府，但最後卻是環境部埋單。

有趣的是，二仁溪汙染發生的年代根本還沒有環境部，而它的前身行政院環境保護署於也是綠牡蠣事件翌年才成立，但環境部現在除了出錢，還得出人幹活，那就更奇怪了。

如果在民進黨立委的要求下，環境部「認養」也就算了，反正錢是用在河川治理，不算亂花公帑，但事情總得由地方來做吧？環境部卻好人做到底，不僅掏腰包，還把後續管理工作全攬身上，不僅為地方編列業務費1638萬元，還另編1398萬元委辦費追蹤控管。

環境部要這麼「體貼」地方也沒關係，但卻苦了第一線基層同仁。要知道的是，環境部環管署南區中心也不過30人，轄區遍及南部七縣市，原本業務就已經忙昏頭，現在又再把二仁溪整治業務吃下來，大官一張嘴，基層跑斷腿，不就是這種情況嗎？

只是，中央並不是一直都這樣扮好人，面對藍營縣市爭取河川汙染整治或治水經費補助，中央就不是這樣有求必應了。例如台中市旱溪淤積整治、南投縣外轆排水治理、苗栗縣中港溪、後龍溪河川治水工程，縣市得到回覆不是「計畫不符規定退件」、「工程用地取得困難」，就是「經費龐大須分期撥付」等，最後總是要一塊給五毛，不然就是計畫延宕。

賴清德當選總統後多次喊出建設、救災「不分藍綠」，強調不受到黨派顏色限制，但二仁溪整治卻充滿了台南色彩，法院判決台南市主責，不久即由他賞識的國發會前主委劉鏡清主導跨部會議，敲定環境部高效率擔綱，一次性解決台南市這場歷史僵局。如果不是賴清德，台南市長黃偉哲有這般能耐嗎？