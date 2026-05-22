減碳顧企業 賴總統：全力推動數位、綠色雙軸轉型

賴清德總統22日出席「高階文官培訓飛躍方案115年訓練開訓典禮。他表示，AI新時代已經來臨，政府積極推動「AI新十大建設」，要將AI導入百工百業，提升產業競爭力。此外，政府施政方向，全力推動數位、綠色雙軸轉型，呼籲減碳顧企業、淨零救地球。

賴總統致詞表示，這幾年，台灣面對百年大疫、地緣政治、供應鏈重組以及極端氣候的連環考驗；而每一次考驗都能穩健度過，甚至逆勢成長，讓世界看見台灣的實力與毅力。台灣從來不怕挑戰，而是在挑戰中把握機會，並在經過困境後更上層樓。

賴總統說，前天他在就職兩周年談話提到，過去兩年政府堅持打造更有韌性、更有競爭力、也更能照顧人民的台灣，這也是要繼續努力的方向，並對高階文官提出三點期許。

第一、務必善用AI科技，讓政府部門的運作和治理更創新。

AI新時代已經來臨，政府積極推動「AI新十大建設」，要將AI導入百工百業，提升產業競爭力；也要讓AI成為政府治理的強大加速器。各位同仁都是各機關的大腦與神經中樞，要善用AI工具，提升行政效率、強化公共服務，勇於嘗試創新的可能性，讓政府思維和產業發展都能同步前進。

第二、貫徹淨零轉型，朝著智慧永續的目標大步前進。

為了因應氣候變遷，世界各國都在加速落實淨零碳排，今年「飛躍方案」的主軸是「智慧永續」，也代表政府施政方向，全力推動數位、綠色雙軸轉型；減碳顧企業、淨零救地球。淨零轉型是龐大的國家工程，他期許各位同仁未來規劃各項政策和願景都要納入減碳、淨零精神，打造永續發展的未來。

第三、具備跨域協力的思維，讓國家更具韌性。

韌性是指面對壓力、變動或者逆境時能夠承受打擊、應對變化，並儘速恢復運作能力。迎向未來，沒有一項挑戰會事先通知，也沒有一個風險只影響單一部會。他期許同仁推動政策要有前瞻的視野，為未來布局；更要打破本位主義，具備跨域、協力思維，讓國家更具韌性、運作更有效率。