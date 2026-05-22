林志玲連文策院都不敢接 醫嘆：台灣已陷「人人怕表態」時代

名模林志玲婉拒接任文策院董事，引發討論。醫師沈政男發文表示，連「中性、無害」的文化人物都因擔心政治攻擊而不敢接任職務，凸顯台灣社會政治對立惡化，民進黨執政十年「靠台積電吃老本」，真正的基礎經濟建設幾乎「零蛋」。

沈政男指出，民進黨近日推出「執政十年台灣大進化」文宣，列舉經濟成長率、人均GDP、出口總值等數據，但他認為，這些成績並非政府施政成果，而是AI浪潮與半導體產業帶動的結果，如果沒有三、四十年前建立的半導體基礎，就不會有今天的經濟表現。

他認為，台灣目前經濟榮景建立在「AI泡沫」之上，未來若三星、英特爾甚至中國大陸追上先進製程，台灣半導體優勢可能在5到10年內逐漸流失，「到時候經濟怎麼辦？」

沈政男批評，民進黨執政期間熱衷性平、轉型正義、非核家園等「新左派議題」，卻忽略真正攸關國家長期競爭力的硬體建設。他質疑，「除了高鐵延伸，10年來還有什麼重大基礎建設？」

他也指出，多數民眾並未享受到經濟成長紅利，「七成以上受薪階級都不是在台積電工作」，雖然基本工資提高，但實質薪資成長有限；加上台股短期暴漲、巴菲特指數偏高，存在泡沫風險。

對於民進黨宣稱「新聞自由亞洲第一」，沈政男也提出質疑。他表示，自己的臉書帳號遭停權四個月，至今未恢復，認為台灣媒體與網路環境充滿政治攻防與認知作戰。

此外，他批評長照政策與非核家園成果不如預期，認為長照悲劇頻傳，核能政策也因現實需求逐漸轉彎；兩岸方面則因「抗中保台」路線，使台灣成為美中角力下的棋子。

沈政男說，民進黨執政十年最大的「政績」，不是經濟建設，而是加劇社會內耗與政治對立，導致親友因政治立場撕破臉，「這才是蔡英文留下的台灣現況」。