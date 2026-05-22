藍委指無人機廠商是「綠友友」 陳柏惟嗆：別找軍盲立委

國民黨立院黨團昨質疑無人機廠商碳基科技是「綠友友」。碳基科技聲明表示，對立委的影射「綠友友」保留法律追訴權。前立委陳柏惟昨深夜在臉書PO出與碳基科技執行長游沛文、美國飛彈作戰指揮部前官員胡振東等人合影反擊，指要相信專業，並暗酸「不要找一些中國免洗筷、乞討式網紅、說戰車不能過橋的軍盲立委」。

國民黨立委羅廷瑋、林沛祥、羅智強、徐巧芯、王鴻薇等今開記者會，質疑碳基科技涉足環境資源、綠能及無人機產業，得中科院1.5億元標案，又獲經濟部產發署4倍補助。對此，碳基科技發聲明，指控部分立委未經查證即影射公司靠關係取得補助與標案，相關「綠友友」言論已損害公司商譽，公司已保全證據，並保留法律追訴權。

陳柏惟昨深夜PO文和照片，並表示，畫面是昨天拍的台灣無人機組裝部件，以及向游沛文、胡振東請益台灣無人機的優勢與特色。並指，「軍武這種東西就跟投資與詐騙同時出現在你的河道，孰真孰假反映你對事實的判斷能力」。

陳柏惟強調，「軍武千萬要相信專業」，並酸「不要找一些中國免洗筷、乞討式網紅、說戰車不能過橋的軍盲立委，這些人只會叫你上戰場，還嫌你戰鬥姿勢難看。」