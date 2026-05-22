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谷立言談鄭麗文訪美　藍：堅持反對台獨符合美國利益

中央社／ 記者王承中台北22日電

美國在台協會處長谷立言指出，國民黨主席鄭麗文預計6月訪美，相信會被問是否改變政黨取向。國民黨文傳會主委尹乃菁今天表示，國民黨始終維護中華民國憲政體制、遵循中華民國憲法、反對台獨。鄭麗文訪美時，會清楚說明國民黨一貫的主張和立場。

國民黨主席鄭麗文預計6月訪美，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受中央社專訪時表示，沒有細節可公布，但相信美國各機構會問到，國民黨領導層是否正在從根本上改變黨的政治取向，鄭麗文此次訪美是「釋疑」機會。

國民黨文傳會主委尹乃菁今天在國民黨中央黨部受訪表示，眾所周知，如何處理台灣議題是中美兩國的核心政治基礎。美國總統川普公開表明，不支持台獨，美國不會為台獨而戰。而國民黨始終維護中華民國憲政體制、遵循中華民國憲法、反對台獨，符合美國國家利益及符合兩岸穩定的關係。

尹乃菁指出，在對陸政策上，國民黨也是基於維護中華民國憲法，遵循中華民國憲政體制的九二共識，使得兩岸關係得以在九二共識的共同政治基礎上拆除台獨引信，穩健往前推動。

尹乃菁表示，國民黨無論是對美政策或對陸政策，都是穩定台海局勢、穩定區域和平、穩定世界和平。在這樣的前提之下，鄭麗文訪美時，會清楚說明國民黨一貫的主張和立場。

對於谷立言指出，多數美國人將國民黨與蔣介石的反共立場做連結。尹乃菁指出，谷立言身為美國國務院派駐在台灣的AIT處長，是否應先問問川普，「反的是什麼樣的共，是反對中共的體制嗎」，但在中美兩國元首的談話之中，很重要的就是尊重兩國各自有不同的制度選擇和發展道路。

外媒報導，美國海軍部代理部長高雄（HungCao）21日出席參議院聽證會表示，由於川普政府與伊朗之間的戰爭，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。

尹乃菁指出，這就可以說明立法院通過國民黨團及民眾黨團所提出新台幣7800億元的特別條例版本是最穩健及適當，完全符合台灣的兵力整建計畫，以及維護財政穩定，同時又顧及對美軍購。

尹乃菁表示，國民黨不管是對美軍購、對美政策，還是兩岸關係上，國民黨向來維護兩岸和平，同時也支持台灣的國防建設、對美軍購。

谷立言 鄭麗文 台獨

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