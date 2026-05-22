台中農民淚控美國柑橘關稅降到10%難生存 呼籲賴總統「來鄉下走走」

台美貿易協定簽訂後，美國進口農產品稅率大幅降低，如葡萄、柑橘類降到10%。台中是台灣柑橘重要產區，農民今天發聲，原本每個月收入就不到2萬元，關稅再下降等於無法生存，呼籲賴清德總統「抽時間到鄉下走走」，別把農民逼上絕路。

台美對等貿易協定（ART）近期內容陸續曝光，以美國寬皮柑為例，將從35%降低為10%，花生則是零關稅。國民黨台中市議會黨團今天偕石岡等區農民開記者會，黨團執行長、台中地區農會理事長陳成添表示，賴政府為了討好美國，不惜犧牲農民，盼協助農民向政府發聲。

石岡區農會理事長陸明陽指出，他認識一個63歲的老農，一年收成約能賣出60萬元，扣掉肥料、農藥、工錢，剩下不到30萬元，因為是2個人一起種，等於一個人只能分到10幾萬元利潤，只敢吃泡麵度日；現在柑橘稅率35%都已經這麼慘，之後降到10%，「真的會把人逼去跳樓」。

陸明陽感嘆，農民本來就很辛苦，每天天亮就要起床，做到晚上，夏天室外溫度30幾度也得下田，現在已經看不到年輕人務農，都是6、70歲白髮蒼蒼的老人；他拜託賴清德總統，抽時間到鄉下走走，了解農民到底是如何生活，不要把農民逼上絕路。

石岡區農會柑桔產銷班長賴永進批評，政府對關稅放水，農民就會流淚，以後可能要流浪；台中農民種出的柑橘品質良好、價格較高，之後美國的便宜水果進口來台灣，消費者都不願意買台灣的水果了，誰還願意做？政府應該要考慮消費者和生產者的雙贏。

石岡區農會總幹事張東海指出，這幾年柑橘類受到天氣變遷影響，種植成本不斷上升，近期中東戰爭，連紙箱都要漲價；美國沒有椪柑，但有很多橙類，在整體物價上漲的情況下，消費者一定會傾向購買較低價的進口橙類，國內的價格與市場就會受到影響，更將導致年輕人不願意投入，農業人才斷層。

國民黨議員張瀞分說，台灣原本是農業國，靠著農業養活千萬人口，但現在政府不重視農業，農民被逼到走投無路、產業被連根拔起，美國農產品零關稅絕對使不得。陳成添強調，賴政府與美國簽訂ART前後都沒有和基層農民溝通，要求中央正視農民困境，勿「賣農求榮」。

國民黨台中市議會黨團今天偕農民開記者會，表示美國農產品關稅調降將讓農民難以生存。記者陳敬丰／攝影

石岡區農會柑桔產銷班長賴永進批評，政府對關稅放水，農民就會流淚，以後可能要流浪。記者陳敬丰／攝影