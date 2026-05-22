藍白提案邀卓榮泰專案報告川習會影響 立院逕付二讀

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團今天在立法院會提案，邀請行政院長卓榮泰率同陸委會、國防部、外交部、經濟部等就「川習會」後台美與兩岸局勢變局等進行專案報告。立法院長韓國瑜宣布，依黨團共識逕付二讀，交黨團協商。

立法院會今天處理討論事項，國民黨立法院黨團、民眾黨團提案，美國總統川普與中國國家主席習近平14日在北京舉行「川習會」，達成多項實質交易，並對第二批140億美元對台軍售案態度曖昧，特別是「美國保衛台灣」出現質變重大訊號。

提案指出，台灣在美中強權的地緣政治博弈下，恐淪為利益交換的籌碼，嚴重衝擊國家安全戰略及兩岸關係。川普將台灣安全與美國利益掛鉤，恐加速全球供應鏈「去台灣化」，嚴重打擊台灣的半導體產業，經貿面臨邊緣化危機。

國民黨團、民眾黨團建請院會作成決議，邀請行政院長應即率同大陸委員會、國防部、外交部及經濟部等相關部會首長就「川習會後台美與兩岸局勢變局、國安戰略、外交困境、經貿衝擊等之因應對策」進行專案報告，並備質詢。

民進黨團幹事長范雲在院會發言時表示，對於藍白要求行政院長率相關部會首長就川習會專案報告，這提案民進黨團當然不反對，雖然今年度總預算案至今未審完，但針對兩岸、國安議題想要深入討論，當然是越多越好。

范雲說，反對黨最近憂慮美國對台軍售會不會延遲，但在野黨正在大幅刪減各項重要的國防裝備，把國防部規畫2年的國防自主計畫連根拔起，這才是目前對台灣安全最迫切危機，刪減結果不僅讓國內失望，連國際盟友也表達失望，據媒體報導，美國高級官員也表達「盼未通過的部分也能到位」。

會議主席、立法院長韓國瑜宣布，依照黨團共識，本案逕付二讀，交黨團協商，由國民黨團、民眾黨團負責召集協商。