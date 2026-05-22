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馬英九基金會風波 藍委喊：尊重馬家人 勿黨內互鬥遭綠操作

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
馬英九基金會人事風波延燒，前總統馬英九。圖／本報資料照
馬英九基金會人事風波延燒，前總統馬英九。圖／本報資料照

馬英九基金會內部風波牽涉「財政紀律」案愈演愈烈，周美青、馬以南昨也發出聲明，盼前總統馬英九能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理。國民黨立委徐巧芯說，尊重馬家人發言，也應給馬英九尊重跟空間，勿上升成政黨內鬥；國民黨立委牛煦庭也說，民進黨會用盡全力操作藍營內部不和，盼不要上當。

馬英九基金會風波加劇，據周美青書面聲明指出，「本人身為馬英九先生之配偶，為使英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排，本人與包含馬以南女士在內之其他馬家親屬已有共識，委請馬以南女士擔任主要之執行者，且於必要時得代表馬家親屬對外為適當之說明，謹以此書面表明本人之意。」

徐巧芯說，尊重馬英九家人的發言，希望事情能盡快落幕。調查的真相是重要的，同時馬英九家人傳達的意見也很重要。千萬不要讓基金會內部的事務，上升到國民黨是否有內鬥的問題，這是她最擔心的一點。國民黨其實是非常團結的，在歷次的表決當中都可以看到，希望風波趕快過去，讓一切回歸平靜。國民黨對於2026年的選舉，有很多要努力的空間，爭取國家人民的支持是現在最優先的事項。

徐巧芯說，基金會如果認為說有財務上的問題而要公布，對此也尊重。但她的態度是，無論怎麼做，不要傷害到馬英九，也盡可能不要從基金會的層次上升變成政黨內部的層次。也不要讓人感覺到，國民黨是不是現在很混亂而有內鬥的情況。國民黨要保持團結，面對2026年乃至2028年的選舉，這是最高的原則跟價值。

徐巧芯直言她沒有關心馬英九身體狀況，她認為，如果新聞有做報導的話，被人家解讀成「是不是你講的」，又會是風波。要尊重馬英九的家人，何時想要發布、要發布什麼內容等，應該是尊重馬家人。她不是馬家人，所以不方便介入。

徐巧芯說，在公領域裡，當然可以有很多方式支持馬英九，但在私領域則應該要保留私領域的空間，這是對馬英九最基本的尊重。她沒有透過自己的管道，了解馬英九的身體狀況如何，相信馬英九家人一定會做出最適當的處置。

牛煦庭今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，談到近日馬英九基金會的風波，他也說，大家冷靜看待，這件事情的共同想法可能要緩一緩，這個狀況持續下去對於國民黨的發展是有很大的壓力。

牛煦庭說，因為大家都要專注於選舉，不管是深藍還是淺藍、知識藍、戰鬥藍，大家的共同目標是要打贏選戰，2028還要重返執政 ，民進黨會用盡全力操作藍營內部不和，拚命希望放大這件事情，拜託大家不要上當。

曾受馬英九提拔的國民黨立委羅智強則說，他不了解此事，不過多評論，但他認識周美青、馬以南，相信會照顧好馬總統。

馬英九基金會 馬英九 周美青

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