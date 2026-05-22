影／「綠友友」插旗無人機產業搶標案 藍委：支持國防但拒綠色供應鏈

國民黨立院黨團日前指出，涉足無人機發展的碳基科技高層為綠友友們，插旗無人機產業拿政府補助。對此，碳基科技否認為綠友友並揚言提告。國民黨立委王鴻薇、羅廷瑋、徐巧芯、羅智強、林沛祥今天舉行記者會，指出，涉足無人機發展的碳基科技董事長陳文宏，曾任民進黨新竹縣黨部主委及「新竹縣小英之友會」總會長、獨董洪耀南曾任民進黨前主蔡英文特助、執行長游沛文曾任嘉義市前市長涂醒哲秘書，每當國家社會發生重大事故時，從疫苗到口罩，再從綠能到無人機，綠友友們總能搶奪先機、精準插旗，拿到政府補助。

立委徐巧芯表示，民進黨一直汙衊國民黨阻擋無人機預算和相關計畫，國民黨支持無人機產業，但拒絕綠友友染指無人機產業，呼籲民進黨政府要推動無人機產業，先要清廉自守，不要以為有黨證就能拿到標案。