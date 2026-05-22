影╱高階文官培訓賴清德提三期許 打造AI永續台灣

賴清德總統上午前往國家文官學院出席「高階文官飛躍方案115年訓練」開訓典禮，計有34位學員參與高階文官訓練。賴清德在致詞時提出「布局 AI 發展藍圖，推動國家全面升級」、「加速淨零轉型步伐，邁向 綠色永續國家」及「強化風險治理韌性，開創國家穩定格局」三個期許，期勉參訓的高階文官應具備前瞻與系統思維，在關鍵時刻展現領導力，打造AI永續臺灣。

賴清德致詞時表示，國家文官學院是國家培育治理人才的重要基地，今天是高階文官培訓飛躍方案開訓典禮，並指飛躍方案開辦以來已經培育超過 600 位優秀的治理人才。

賴清德對學員提出三點期許，首先請學員務必要善用 AI 科技，讓政府部門的運作和治理更創新，讓AI成為政府治理的強大加速器。

第二點期許，請大家貫徹淨零轉型，朝著智慧永續的目標大步前進。賴清德指，今年飛躍方案的主軸是「智慧永續」，代表了政府的施政方向。賴清德表示，政府全力推動數位、綠色的雙軸轉型、、減碳顧企業、淨零救地球，期許各位同仁未來規劃各項政策和願景都要納入減碳、淨零的精神。

第三點期許，賴清德期許同仁有跨域協力的思維，讓國家更具韌性，在推動政策要有前瞻的視野，為未來佈局，更要打破本位主義，具備跨域協力的思維，讓國家更具韌性運作。