出席高階文官「飛躍方案」開訓典禮 賴總統三期許

賴清德總統今天出席高階文官「飛躍方案」開訓典禮時表示，國家文官學院是國家培育治理人才的重要基地，他有三點期許，第一、務必要善用 AI 科技，讓政府部門的運作和治理更創新；第二、貫徹淨零轉型，朝著智慧永續的目標大步前進；第三、要有跨域協力的思維，讓國家更具韌性。

賴總統指出，國家每一天能夠正常運作、人民每一天可以安心生活，背後都有高階文官的努力和貢獻，「飛躍方案」開辦以來，已經培育超過 600 位優秀的治理人才，要特別感謝各位業師共同參與培育高階文官的重要工作，讓企業、醫療、金融、科技等領域的第一線經驗，可以帶入公務體系。

賴總統說，這幾年台灣面對百年大疫、地緣政治、供應鏈重組以及極端氣候的嚴峻考驗，每一個考驗台灣都穩健度過，甚至逆勢成長，讓世界看見台灣的實力與毅力，台灣從來不怕挑戰，因為台灣總是在挑戰之中把握機會，總是在經過困境後更上一層樓。

賴總統表示，前天他在就職兩週年談話中提到，過去兩年政府堅持打造更有韌性、更有競爭力、更能夠照顧人民的台灣，這也是政府要繼續努力的方向，期許各位高階文官要發揮眾志成城的力量，每一項政策都需要團隊齊心才能夠推動，也讓每一個改革都在眾人攜手下能夠完成。