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美方憂國民黨轉向親共 徐巧芯挺鄭麗文訪美：許多主張與川普一致

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
圖為國民黨主席鄭麗文會晤美國在台協會處長谷立言。圖／鄭麗文臉書
圖為國民黨主席鄭麗文會晤美國在台協會處長谷立言。圖／鄭麗文臉書

國民黨主席鄭麗文預計6月訪美。美國在台協會（AIT）處長谷立言接受專訪表示，美國各界會關注核心問題：國民黨是否正在改變過去的政治路線與對外立場。國民黨立委徐巧芯今日說，支持鄭麗文訪美，相信鄭麗文很多立場、主張與美國總統川普一致。

谷立言在接受中央社專訪時，表示多數美國人對國民黨的印象，仍與故總統蔣中正的反共立場有所連結。美國外交圈長期認為，國民黨屬於中間派政黨，在強化國防、維持對美合作，以及與北京接觸維持現狀之間尋求平衡。但近來關注國際媒體報導的人，可能會產生另一種印象，即國民黨在部分外交與安全議題上，開始採納或呼應中國立場，反而淡化美國、日本等台灣傳統盟友的重要性。

徐巧芯說，當然支持鄭麗文訪美，相信鄭麗文立場包含國民黨不支持台獨、追求兩岸和平跟對話，這些主張跟川普一致，多去對話，不管是跟大陸或跟美國對話，一定都是好事情。祝福鄭麗文出訪順利成功。

徐巧芯說，谷立言在專訪裡特別提到，針對軍購特別條例通過，感到非常鼓舞，特別感謝立法院長韓國瑜及其他立委，包含跨黨派立委能共同支持。谷立言說的應該是國民黨跟民眾黨，因為民進黨基本上是按反對的。

徐巧芯說，民進黨一直想要把擋軍購的帽子扣在在野黨的頭，AIT的專訪內容已非常明確。後續針對無人機或彈藥量產的案子，希望能持續跟我方合作。

徐巧芯說，只要能夠編入到國防部一般常規預算裡，也會基於支持國家的防衛發展而努力。但如果故意要提特別條例，這只會讓人民覺得，不是剛過了一筆7800億元的特別條例，怎麼現在又要提了？國防部已累積4個特別條例了，再提就會變成5個。變成一般預算5000多億，但剩下的大堆都是用特別預算，造成排擠。對社會觀感、財政紀律等都是不好的。

徐巧芯說，一些品項能納入一般年度預算的話，會按照審查預算的專業態度，一筆筆審查。就像昨天審查國防部預算時，過程非常順利，跨黨派委員也都有表達不同的意見，大多數的項目也都能夠跟國防部達成共識。

徐巧芯說，這就是編列在一般預算的好處。不用等發價書來不來，直接針對國防部送進來的預算討論是否符合台灣的建軍需求，符合當然通過。有問題就進行保留。速度比放在特別條例裡處理還要快，且在委員會討論也是非常充分的，各政黨都能有所表達。

徐巧芯說，呼籲民進黨政府，不管是無人機商購案、委製案、軍備產線的案子，要用追加預算也好，要放進明年度一般預算也好，這都是可以處理的方式，但不要濫用特別條例，這是對財政紀律的堅持。

鄭麗文 徐巧芯 美方

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