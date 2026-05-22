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牛煦庭：美暫停軍售是國際現實 盼賴總統對川普喊「說話算話」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）21日出席美國參議院聽證會表示，華府正暫停對台灣140億美元軍售。國民黨發言人、立委牛煦庭今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，他表示，賴清德總統如果接到美國總統川普的電話，希望他能夠跟對方表達：「說話要算話」。圖／「千秋萬事」提供
美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）21日出席美國參議院聽證會表示，華府正暫停對台灣140億美元軍售。國民黨發言人、立委牛煦庭今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，他表示，賴清德總統如果接到美國總統川普的電話，希望他能夠跟對方表達：「說話要算話」。圖／「千秋萬事」提供

美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）21日出席美國參議院聽證會表示，華府正暫停對台灣140億美元軍售。國民黨發言人、立委牛煦庭今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，他表示，賴清德總統如果接到美國總統川普的電話，希望他能夠跟對方表達：「說話要算話」。

對台軍售被川普視為跟大陸打交道的籌碼，高雄表示，美國對伊朗戰爭，需要確保彈藥齊備。牛煦庭認為，都是表面上的說法，剛好趁這個機會，檢視台美關係是否史上最好，賴政府必須重新認識美國，如果第二波的發價書不來，必須了解為什麼不來的原因。

牛煦庭表示，按照過去民進黨的慣性，川普願意跟賴清德對話，民進黨一定是張燈結彩，巴不得大家一起放鞭炮歡慶普天同慶，可是這一次卻異常的低調、非常慎重的處理，就表示這件事已經發生了根本的改變，大家都很擔心，他為賴清德捏把冷汗，這個電話接也不是，不接也不是。

牛煦庭強調，這就是國際現實的無情，要講說川普是正義的一方「是不可能的事」，軍購案在國內引發這麼大的動盪，付出這麼大的成本，如果川普打電話給賴清德，只是要宣布取消，希望賴清德能夠在電話中對川普勇敢說出：「說話要算話」。

牛煦庭示警，川習會釋出很多訊號，對我國國家安全來講很是很大的危機，川普明顯就是要把台灣當成籌碼，賴政府卻是十分被動，尤其是賴政府沒有辦法跟中國大陸對話，確保彼此之間不要誤判情勢，就連美國跟伊朗爆發戰爭彼此之間溝通都還是有管道，賴政府卻把它全部切斷，不太懂這個是什麼意思。

牛煦庭批評，民進黨談到兩岸的時候，只想做國內的政治操作，不是很認真嚴肅的在面對這個問題，只是要扣國民黨或民眾黨是中共同路人的帽子，只是要激起「台灣人被欺負的悲情意識」，投票給民進黨，但現在的局勢空前危險。首先，沒有辦法判斷情勢；第二，整個陷入被動，在這個狀況下，「誰打電話給你，都不是好事」。

牛煦庭直言，賴清德就職兩周年的講話是比以前收斂，就是被國際現實打了巴掌，但是賴清德又騎虎難下，必須要跟基本盤交代，又要面對國際現實，跟當初民進黨要求台灣人民幻想出來的東西完全不一樣，請給個說法，誰要負責、誰誤判局勢，總要講清楚。民進黨沒有能力去好好處理，製造幻覺詐騙選票，把國防外交當兒戲，是混蛋透頂的事。

牛煦庭 軍售 川普

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