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遭爆綠友友任無人機獨董 洪耀南：未持股 國安、國防發展考量

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
學者洪耀南。圖／聯合報系資料照片
學者洪耀南。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統日前批評國民黨阻礙無人機發展，藍營反擊，舉國內無人機產業公司碳基科技為例，從董事長到執行長都出身綠營，連昔日英系的重要幕僚洪耀南都能擔任公司的獨立董事。洪耀南今天臉書表示，他願意出任碳基獨董，並非基於任何利益考量，而是因為無人機產業牽涉複雜的兩岸安全、國際戰略與國防科技發展。

洪耀南指出，必須嚴正聲明，他及家人至今從未持有碳基公司股票，更未持有任何與無人機產業相關公司的股票，是基於長期對相關領域的研究與理解，加上無人機產業對台灣國家安全與生存發展具有高度戰略意義，因此才決定承擔此一職務。

洪耀南說，在擔任獨立董事期間，他始終嚴格遵守法律對獨立董事的規範與要求，僅提供專業意見與治理建議，從未參與或負責碳基公司的實際業務經營與執行。

洪耀南表示，他也要正告部分國民黨立委，無人機產業關係到台灣未來國防自主、戰場韌性與不對稱作戰能力，更牽涉台海危機下國家安全的核心命脈，藍委對相關預算的刪除與杯葛，其政治動機與歷史責任，終究必須向台灣人民與歷史交代。

洪耀南指出，與其透過抹黑與政治操作轉移焦點，不如公開向社會說明，當未來台海發生危機時，無人機如何在偵察、預警、海岸防衛、後勤補給、城鎮防禦與全民防衛體系中扮演關鍵角色；抹黑別人，無法洗白自己，請藍委面對社會「媚中、賣台」的質疑，這終究無法逃避，也是無法永遠用政治口水掩蓋的國安問題。

國安 無人機 賴清德

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