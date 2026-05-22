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駐美官員愛荷華州演說：台灣維繫和平中國破壞穩定

中央社／ 紐約21日專電

芝加哥辦事處長類延峰在美國愛荷華州「大狄蒙外交關係委員會」演講指出，美方已多次重申對台政策沒有改變，台美將持續合作，確保台海和平穩定。台灣是區域和平維繫者，中國是製造威脅、破壞穩定的一方。

駐芝加哥辦事處發布新聞稿表示，類延峰20日在位於愛荷華州首府的「大狄蒙外交關係委員會」（TheGreater Des Moines Committee on Foreign Relations），向愛州杜雷克大學（Drake University）、景軒大學（Grand View University）學者等愛州商學界發表演說。

類延峰表示，今年適逢美國建國250週年、台灣總統直選30週年及台灣關係法47週年，深具歷史意義。並詳述台灣面臨的挑戰及中國灰色地帶戰術侵擾與威脅，譴責中國扭曲聯大第2758號決議，損害主權、誤導國際視聽。

他指出，台灣國防預算在GDP占比持續提高，除向美國購買先進武器，也自主開發海鯤號潛艦等，展現強化自我防衛能力的決心。

演說中強調，台美關係在國防、經濟、供應鏈等領域合作持續深化，台灣已是美國第4大貿易夥伴，對美投資占整體對外投資4成。

此外，年初台美簽訂對等貿易協定、完成第6屆經濟繁榮夥伴對話，雙方將持續攜手強化半導體、AI、關鍵礦物、數位基礎建設等領域合作。美國在台協會（AIT）今年籌組的6個「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）台灣訪團，無人機、半導體、機器人、食品等訪團造訪美國中西部，積極開拓建置非紅供應鏈的契機。

美國總統川普（Donald Trump）5月中與中國國家主席習近平舉行會談，類延峰指出，中華民國（台灣）是主權獨立國家，其前途由2300萬國民決定，美方多次重申對台政策立場沒有改變。台美將持續合作，透過實力帶來和平，確保台海和平穩定繁榮。台灣是區域和平穩定積極維繫者，中國是製造威脅、破壞區域穩定的一方。

「大狄蒙外交關係委員會」成立於1938年，是全美最早成立的13個地方外交關係協會之一，長期邀請美國駐外與各國駐美使節及國際關係學者演講，是愛州研討國際事務與美國外交政策的重要平台。

芝加哥 美方 台海

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